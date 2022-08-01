Бизнес выступил против создания единого оператора рекламы

Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Представители бизнеса снова выступили против поправок в закон о рекламе, предусматривающих появления единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений в интернете. Оператора планируют выбрать из числа коммерческих компаний, пишут «Известия».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) опасается, что с появлением оператора такие сайты, как «Циан» или «Авито», прекратят своё существование и люди не смогут бесплатно продавать квартиры, автомобили, вещи. С соответствующим письмом организация обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В частности, Ассоциация указывает, что не поддерживает проект, а также просит исключить из него электронные доски объявлений. Против проекта уже выступили «Авито» и «Сбер». Компании попросили премьера Михаила Мишустина организовать обсуждение поправок.

А 28 июля на круглом столе «Справедливой России» с этим же призывом к депутатам обратились представители «Авито», «Яндекса», «Озона» и «Рамблера». Рассмотреть закон намеревались в середине июля, но в итоге его было решено отложить.

В Госдуме заявили, что спорный документ касается национальной безопасности. Дело в том, что у большей части таких сайтов иностранные учредители и у них своё видение, как распоряжаться персональными данными россиян. К тому же в последнее время растёт число киберпреступлений, включая площадки для объявлений, и в перспективе это поможет защитить граждан.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что организация направит в нижнюю палату негативное заключение на законопроект. Инициативу уже раскритиковали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), против выступили четыре фракции, а в «Авито» уверены, что поправки уничтожат всю сферу, так как приведут к монополизации рынка онлайн-объявлений.