Бизнес-омбудсмен рассказал, у кого в России миллионные зарплаты

Миллион рублей в месяц и более в России могут зарабатывать топ-менеджеры крупных компаний и монополий, а также экспаты — иностранные работники отечественных предприятий. Об этом РИА Новости рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Один миллион рублей — это $12 тысяч. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Всё относительно, — цитирует его агентство.

Он отметил, что большие деньги нигде просто так не предлагаются. Они предусматривают соответствующую квалификацию и большую ответственность. По мнению Титова, такие большие зарплаты оправданны в тех сферах, где они существуют.

В то же время омбудсмен заявил, что оправданность высоких зарплат в инфраструктурных монополиях следует проверять «с лупой в руках», поскольку у них есть резервы для оптимизаций расходов и снижения тарифов для промышленности и населения. По словам Титова, топ-менеджеры в любом случае должны зарабатывать хорошо, но при этом необходимо учитывать влияние политики монополии на экономику страны.

Согласно данным Росстата, в России зарплату свыше 1 млн рублей получают более 17 тысяч человек. При этом у 2,6 тысячи из них ежемесячный доход превышает 3 млн рублей.

По результатам исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за последние два года число россиян с зарплатой выше 1 млн рублей выросло на 51,5%. Большинство из них заняты в финансовой, страховой и торговой сферах.