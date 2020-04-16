«Авито» запустит курьерскую доставку в пределах города

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Сервис для размещения объявлений «Авито» разработал собственный пакет мер для поддержки бизнеса и пользователей во время пандемии. Курьерская доставка товаров будет запущена с 23 апреля.

В крупных городах развозить покупки будут курьеры из сервиса «Достависта», из другого города товар можно будет заказать в пункт выдачи Boxberry, а позже вызвать курьера, который довезёт его дома, передаёт РИА Новости.

В числе других мер поддержки — возможность бесплатно разместить до 10 объявлений о вакансиях медработников или волонтёров. Для компаний, которые занимаются доставкой, в «Авито» предусмотрели возможность бесплатного продвижения вакансий грузчиков, курьеров, кладовщиков и так далее.

Как писал NEWS.ru ранее, «AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций — на фоне пандемии коронавируса запускает сервис с ускоренной бесплатной доставкой товаров до двери.