Сербская авиакомпания возобновляет рейсы в Россию

https://static.news.ru/photo/249aae06-19c2-11eb-996b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Air Serbia/facebook.com

Сербская авиакомпания Air Serbia с 9 ноября возобновляет полёты в Россию.

Мы рады сообщить о том, что в нашу сеть был включён ещё один пункт назначения: возобновляется прямое авиасообщение между Белградом и Москвой. Москва является очень важным направлением для наших пассажиров, для Сербии и для всего региона, — отмечает представитель компании Джири Марек.

Лайнеры из Белграда в Москву будут летать по понедельникам и пятницам начиная с 9 ноября включительно, сообщает компания.

Ранее NEWS.ru писал, что с 27 октября авиакомпании могут снова летать за границу из аэропорта Уфы.

Авиасообщение России с Кубой и Сербией б ыло возобновлено с 15 октября. С марта 2020 года Россия закрыла границы и прекратила авиасообщение с большинством стран мира из-за пандемии коронавируса. После улучшения статистики по распространению инфекции с лета 2020 года РФ постепенно возобновляет авиасообщение с разными странами.