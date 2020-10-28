Сербская авиакомпания возобновляет рейсы в Россию

Сербская авиакомпания Air Serbia с 9 ноября возобновляет полёты в Россию.
Мы рады сообщить о том, что в нашу сеть был включён ещё один пункт назначения: возобновляется прямое авиасообщение между Белградом и Москвой. Москва является очень важным направлением для наших пассажиров, для Сербии и для всего региона, — отмечает представитель компании Джири Марек.
Лайнеры из Белграда в Москву будут летать по понедельникам и пятницам начиная с 9 ноября включительно,
Ранее NEWS.ru писал, что с 27 октября авиакомпании могут снова летать за границу из аэропорта Уфы.
Авиасообщение России с Кубой и Сербией