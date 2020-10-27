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Возобновлено международное авиасообщение из Уфы

20:30, 27 октября 2020 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 27 октября авиакомпании могут снова летать за границу из столицы Башкортостана. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно решению правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа, — цитирует сообщение ТАСС.

23 октября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России обсуждался вариант сокращения числа авиарейсов в Турцию. При этом полностью закрывать границы власти не планируют. Также участники говорили о возможном увеличении числа рейсов в Арабские Эмираты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом считает, что авиасообщение с Европой надо было прекратить сразу после выявления первых случаев коронавирусной инфекции нового типа в Милане.

Как писал NEWS.ru, ранее Греция продлила действие въездной квоты для россиян.

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