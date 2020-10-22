Попова: сообщение с Европой надо было закрыть сразу после вспышки в Милане

https://static.news.ru/photo/f106a6d2-144c-11eb-b592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиасообщение с Европой надо было прекратить сразу после выявления первых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Милане (Италия), считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дало бы это (прекращение перелётов между РФ и Европой. — NEWS.ru) результат или нет, сегодня сказать трудно. Есть понимание, что инфекция всё равно проникла бы, просто чуть позже. Ведь человек, который не смог улететь из Милана, нашёл бы другой способ прилететь в Россию, — рассказала руководитель ведомства в интервью в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России». Материал размещён на официальном сайте РАНХиГС.

Она отметила — то, что в РФ старательно делали, на чём сосредоточились, станет уроками на будущее. По её словам, преодолённый этап ещё только предстоит проанализировать.

За последние сутки в России зафиксирован 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 290 человек. Всего количество летальных исходов достигло 25,2 тысячи. Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 11,4 тысячи пациентов. С начала пандемии вылечились более 1,1 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне поделились своим мнением о том, верят ли они в восстановление международного авиасообщения к Новому году. Опрос провели аналитики одного из туристических сервисов.

В опросе приняли участие 2528 человек. При этом большинство из них (34%) уверены, что на новогодних праздниках для туристов закроют все границы. 21% опрошенных считают, что уехать можно будет максимум в пять стран, а 12% предполагают, что путешественники смогут посетить не менее 10 стран.