Греция продлила действие въездной квоты для россиян

https://static.news.ru/photo/cebf7214-16c4-11eb-be1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giannis Panagopoulos via imago-images.de/Global Look Press

Греческие власти продлили до 8 ноября разрешение на въезд в страну до 500 российских граждан в неделю при наличии у них документа, подтверждающего отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщило управление гражданской авиации Греции, передаёт РИА Новости. Въездную квоту для россиян страна ввела 7 сентября. Решение продлевали несколько раз, последним крайним сроком было 25 октября. При этом между странами нет прямого авиасообщения, фактически решение властей Греции было формальным.

Россиянам, приезжающим в Грецию по квоте, необходимо заполнить форму PLF (Passenger Locator Form), в которой указывается адрес проживания. Туристов могут выборочно проверить на коронавирус.

19 октября Еврокомиссия показала санитарную карту ЕС, на которой страны обозначены разными цветами в зависимости от уровня распространения COVID-19. Греция оказалась одним из самых благополучных государств Евросоюза. Как передавал NEWS.ru, некоторые регионы страны попали в «жёлтую» зону, что означает менее 25 выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом.