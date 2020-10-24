Греция продлила действие въездной квоты для россиян

Греческие власти продлили до 8 ноября разрешение на въезд в страну до 500 российских граждан в неделю при наличии у них документа, подтверждающего отрицательный результат теста на коронавирус.
Об этом сообщило управление гражданской авиации Греции,
Россиянам, приезжающим в Грецию по квоте, необходимо заполнить форму PLF (Passenger Locator Form), в которой указывается адрес проживания. Туристов могут выборочно проверить на коронавирус.
19 октября Еврокомиссия показала санитарную карту ЕС, на которой страны обозначены разными цветами в зависимости от уровня распространения COVID-19. Греция оказалась одним из самых благополучных государств Евросоюза. Как передавал NEWS.ru, некоторые регионы страны попали в «жёлтую» зону, что означает менее 25 выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом.