Власти могут сократить число рейсов в Турцию из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ec8d4274-6cc1-11ea-b71c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе заседания Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России обсуждался вариант сокращения числа авиарейсов в Турцию. При этом полностью закрывать границы власти не планируют.

Также участники говорили о возможном увеличении числа рейсов в Арабские Эмираты.

В ходе заседания оперштаба тема закрытия уже открытых направлений не обсуждалась, как и полного закрытия границ. Обсуждалось сокращение полетов в Турцию, увеличение [частоты рейсов] в ОАЭ, — рассказал источник, близкий к участнику заседания, журналистам ТАСС.

Другой близкий к Оперштабу информатор подтвердил, что закрывать границы не планируется.

Обсуждалось, что закрывать границы заново пока не планируется. Новые страны рассматривались, но решений нет, — сказал он.

В настоящий момент в Турции зафиксировано 357 693 случая заражения коронавирусом, (2165 из них зафиксировали за последние сутки), 9 658 пациентов погибли (74 за последние стуки). В ОАЭ заразились 122 273 человека (1563 за стуки), зарегистрировано 475 смертей (один человек умер за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что въездной туризм в России может возобновиться в 2020 году. Пока, как констатировал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, страны, которые открыты для путешествий в Россию, можно посчитать буквально поштучно.