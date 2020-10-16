РФ возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой

https://static.news.ru/photo/9238d792-0fba-11eb-bd1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Возможность выполнять рейсы из России в Сербию и на Кубу у российских авиакомпаний появилась с 15 октября. Это следует из комментария Росавиации.

В пресс-службе ведомства отмечают, что полёты в Японию разрешено возобновить с 1 ноября. Ранее эту дату по Токио приводил оперативный штаб, однако с какого времени будут разрешены рейсы в Сербию и на Кубу, не сообщалось.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японию с 1 ноября будет летать три рейса: два Москва — Токио и один Владивосток — Токио. Также было принято решение увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Оперштаб продолжает работу над расширением списка стран, с которыми авиасообщение может быть возобновлено.