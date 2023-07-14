Американская нефтесервисная компания прекратила поставки в Россию Американская нефтесервисная компания SLB прекратила поставки продукции в Россию

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская нефтесервисная компания SLB (ранее именовавшаяся Schlumberger) прекращает поставки продукции и технологий в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы. Причиной такого решения в компании назвали международные санкции в отношении РФ.

SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций, — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что ранее запрет распространялся на поставки в Россию из США, Великобритании, Евросоюза и Канады.

В SLB указали, что компания с марта 2022 года сократила свою деятельность в России, в частности, отказавшись от новых инвестиций и внедрения новых технологий.

SLB является ведущим мировым поставщиком технологий для строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в ста странах мира. Штаб-квартиры находятся в Париже, Лондоне, Хьюстоне и Гааге.

14 июля также стало известно, что японская компания Isuzu Motors, являющаяся крупным производителем грузовиков и автобусов, решила полностью уйти с российского рынка. Решение связано с ситуацией вокруг Украины и прекращением поставок деталей и узлов в условиях проблем с логистикой.