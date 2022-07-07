Активы липецкого «короля бензоколонок» начнут искать в США Активы липецкого бизнесмена Артура Шахова будут искать в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активы липецкого бизнесмена Артура Шахова, который владел липецкой сетью автозаправок, будут искать в США по делу о признании банкротства, сообщает АБН. Финансовый управляющий по делу направил соответствующее заявление в арбитражный суд с просьбой обратиться в управление международной судебной помощи министерства юстиции США.

Предполагается, что ведомство может дать информацию о недвижимом и движимом имуществе, о ценных бумагах и организациях эмигрировавшего в США предпринимателя и его жены. Также финансовый управляющий собирается подать запрос о судебных спорах Артура Шахова и его жены, об их счетах на территории США и налоговых декларациях, начиная с 2017 года. Арбитраж рассмотрит дело в августе 2022 года, к этому времени Шахов с супругой должны будут предоставить суду письменный отзыв на планы управляющего.

По данным конкурсного управляющего, предприниматель спланировал своё банкротство.

Около года назад бизнесмена признали финансово несостоятельным, а кредиторы попытались взыскать с него долги на общую сумму в 1,3 млрд рублей. За год долговая нагрузка увеличилась на 300 тысяч рублей. Сейчас трём крупным банкам Шахов должен 1,4 млрд, на судебных заседаниях он не появляется.

17 июня заявление о банкротстве подала российская дочерняя компания Google ООО «ГУГЛ». До по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда» суд арестовал активы дочки Google в качестве обеспечительной меры на 500 млн рублей.