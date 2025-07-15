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15 июля 2025 в 12:09

Euroclear увидел экспроприацию в замысле насчет активов России

Euroclear сравнила планы Евросоюза насчет российских активов с экспроприацией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен назвала планы Евросоюза инвестировать замороженные российские активы в рискованные проекты экспроприацией, сообщила газета Financial Times. По ее словам, такие шаги Брюсселя могут спровоцировать ответные меры Москвы и подорвать роль депозитария в мировой финансовой системе.

Урбен подчеркнула, что попытки ЕС увеличить доходы от российских активов, хранящихся в Бельгии на сумму $210 млрд (19 трлн рублей), приведут к росту рисков. Она отметила, что ответственность за возможные убытки остается неясной.

Инициатива Еврокомиссии возникла из-за снижения доходности активов после уменьшения процентной ставки Европейским центральным банком. В поисках большей прибыли Брюссель предложил перевести средства в более рискованные инвестиционные инструменты, несмотря на вероятность потерь.

Урбен предупредила, что отклонение от текущего уровня риска, установленного регуляторами, резко повысит системные угрозы. Она напомнила, что Euroclear уже перевела Украине €4 млрд (364 млрд рублей) в прошлом году и €1,8 млрд (около 164 млрд рублей) в текущем.

Ранее попытки перенаправить российские активы Киеву назвали прямым нарушением международного права. В Госдуме подчеркнули, что Россия не оставит такие действия без ответа.

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