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«Аэрофлот» планирует перенести часть рейсов входящей в группу авиакомпании «Победа» из Внуково в Шереметьево в рамках пилотного проекта по оптимизации маршрутной сети.

В следующем году планируем запустить новый пилотный проект, я надеюсь, нам это удастся, перенести часть рейсов «Победы» в Шереметьево, — цитирует ТАСС заместителя генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова.

Как ранее писал News.ru, глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением приватизировать лоукостер «Победа», чтобы поспособствовать развитию внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Соответствующее письмо он отправил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху в рамках исполнения поручения после прямой линии с президентом РФ, состоявшейся в прошлом году. На ней поднималась тема цен на авиабилеты.