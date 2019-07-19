https://static.news.ru/photo/dda548d8-ab01-11e9-8fca-fa163e074e61_1024.jpgФото: U.S. Department of Defense/Global Look Press
Американский сержант погиб в Кувейте в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Об этом сообщает Пентагон.
Сержант Уильям Эдвард Фриз, которому было 30 лет, родом из Рокпорта в Западной Виргинии, погиб 18 июля в лагере Бюринг в Кувейте, — цитирует сообщение РИА Новости.
Начато расследование происшествия.
Погибший американский военный участвовал в антитеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии.
Как писал News.ru, ранее двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва гранаты на учебном полигоне в Казахстане. Инцидент произошёл в Мангистауской области. Причиной взрыва боеприпаса, по предварительной информации, стало нарушение мер безопасности.