https://static.news.ru/photo/dda548d8-ab01-11e9-8fca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Американский сержант погиб в Кувейте в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Об этом сообщает Пентагон.

Сержант Уильям Эдвард Фриз, которому было 30 лет, родом из Рокпорта в Западной Виргинии, погиб 18 июля в лагере Бюринг в Кувейте, — цитирует сообщение РИА Новости .

Начато расследование происшествия.

Погибший американский военный участвовал в антитеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии.

Как писал News.ru, ранее двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва гранаты на учебном полигоне в Казахстане. Инцидент произошёл в Мангистауской области. Причиной взрыва боеприпаса, по предварительной информации, стало нарушение мер безопасности.