Как оказалось, транспорт мужчина украл у своего внука, чтобы поехать на работу. Двигался он при этом в общем потоке машин. Переехать лежачих полицейских пенсионеру не удалось. Кроме того, мужчине выписали штраф.

Authorities fined a man seen riding a go-kart on the streets of Shanghai. The man said he borrowed the go-kart—which was actually his 6-year-old grandson's toy—to respond to an emergency call from his firm.



(It did not handle speed bumps well.)