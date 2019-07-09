https://static.news.ru/photo/024985c6-a226-11e9-9ff0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chris Owens Asp Inc/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время одного из стартов гоночной серии Австралии V8 Superсars случился инцидент с пожаром.

Болид гонщика Ника Перката загорелся на пит-стопе — один из механиков команды, допустив ошибку, вылил горючее на асфальт. Сразу после того как машина коснулась асфальта, пилот попытался вернуться на трассу, однако горючее вспыхнуло, создав пожар.

Refuelling issues at the pit stop the trigger for the frightening fire at BJR. #VASC pic.twitter.com/ohDB5gVMm8 — Supercars (@supercars) 7 июля 2019 г.

Огонь тушили механики сразу трёх команд. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее Перкат всё же возобновил гонку и занял 19-е место.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.