Водителям рассказали, как подготовить автомобиль к холодам Автоэксперт Носко посоветовал не экономить на подготовке машины к холодам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителям не стоит экономить на подготовке транспортного средства к холодам — это позволит продлить срок службы и сэкономить на ремонте машины, посоветовал автоэксперт Александр Носко. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что часть работ можно провести самостоятельно, но некоторые необходимо оставить профессионалам. К ним относятся замена свечей зажигания, тормозных колодок, диагностика электроники.

Это выйдет дешевле, чем последующая замена узлов и агрегатов, — пояснил эксперт.

Носко отметил, что заменить технические жидкости можно самостоятельно, главное, не экономить на самом продукте. Автоэксперт посоветовал водителям выбирать антифриз, исходя из максимальных минусовых температур в регионе — температура замерзания жидкости должна быть ниже этого показателя. Самостоятельно можно залить незамерзайку для стеклоочистителя, обработать замки и уплотнители смазкой от замерзания, отмыть ветровое и заднее стекла снаружи и внутри, а также обработать их специальным водоотталкивающим составом «Антидождь».

Автоэксперт Александр Казаченко ранее посоветовал заменить дворники на машине в начале осеннего сезона. По его словам, это позволит обеспечить хороший обзор, который может быть затруднен в сезон дождей.