Автомобилистам напомнили, как подготовить машину к осени Автоэксперт Казаченко посоветовал осенью поменять дворники

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Водителям к осени рекомендуется заменить дворники, рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что это позволит обеспечить хороший обзор, который может быть затруднен в сезон дождей. Помимо этого, стекла и наружные зеркала стоит обработать специальным водоотталкивающим составом.

Это очень актуально в осенний и весенний периоды. С антидождем обзор будет гораздо лучше. Средства, которое стоит в районе трех-трех с половиной тысяч рублей, хватит примерно на полгода. Более дешевого варианта — на два-три месяца, — пояснил эксперт.

Казаченко подчеркнул, что необходимо обработать петли дверей, чтобы снизить риск возникновения коррозии. Для этого хорошо подойдут силиконовые смазки. Резинки лучше не трогать — их стоит обработать таким же составом ближе к зиме, чтобы дверь не примерзла.

Что касается автомобильной резины, важно обратить внимание на ее толщину. Эксперт уточнил, что глубина протектора должна составлять не менее 1,6 мм. От состояния шин напрямую зависит безопасность во время дорожного движения из-за ухудшения сцепления с асфальтом осенью.

Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев отметил, что осенью фары могут быстро пачкаться из-за липкой грязи. В связи с этим он посоветовал тщательно протирать их, а также зеркала и стекла перед каждой поездкой. Эксперт порекомендовал использовать гидрофобные составы, а также возить в салоне сухие салфетки и чистые тряпки.

Он добавил, что лучше не проезжать по лужам на высокой скорости — воздухозабор у большинства машин расположен низко. Кроме того, Бахарев напомнил, что осенью лучше выезжать по делам заранее.

Осенью дороги становятся более загруженными, поэтому следует выезжать из дома как можно раньше. Когда водитель начинает торопиться, это может повысить риск аварийной ситуации на мокрой дороге, — заключил шеф-тренер.

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения для автомобилистов. Главное из них — обновленный перечень условий и неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена.