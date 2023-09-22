Водителям дали советы, как сэкономить на обслуживании машины Автоэксперт Носко: сэкономить на обслуживании машины поможет аккуратная езда

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Чтобы сэкономить на обслуживании машины, водителю в первую очередь следует аккуратно ездить без резких разгонов и торможений, посоветовал автоэксперт Александр Носко. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что также можно приобретать вместо оригинальных запчастей качественные отечественные аналоги.

Сократить расходы на обслуживание авто позволит аккуратная езда без резких разгонов и торможений. Также можно приобрести качественные аналоги, которые обойдутся гораздо дешевле, чем оригинальные запчасти, особенно для иномарок, — пояснил эксперт.

По словам Носко, самостоятельно можно выполнять несколько видов работ в рамках планового технического обслуживания. Среди них проверка заряда АКБ, замена моторного масла и технических жидкостей. При этом автоэксперт советует не экономить на покупке расходных материалов — лучше выбирать те, которые рекомендует производитель, чтобы не лишиться гарантийного обслуживания и избежать проблем с неполадками в работе основных узлов и агрегатов.

Носко подчеркнул, что за первое полугодие 2023 года стоимость обслуживания транспортного средства выросла на 21%. При этом водители стали чаще выбирать для этого дилерские сервисы. Эксперт связывает такую тенденцию с тем, что официальные представители бренда фиксируют посещение в специальной книжке — в будущем это позволит продать автомобиль по наиболее выгодной цене.

Носко ранее посоветовал не экономить на подготовке транспортного средства к холодам — это позволит продлить срок службы. Он подчеркнул, что часть работ можно провести самостоятельно, но некоторые необходимо оставить профессионалам.