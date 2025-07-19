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19 июля 2025 в 13:21

Владельцам китайских авто в России грозят новые ограничения

Автоюрист Радько: запрет на SIM-карты коснется покупателей китайских машин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Закон о запрете передачи SIM-карт третьим лицам коснется владельцев китайских автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, рассказал автоюрист Сергей Радько «Газете.Ru». Речь идет о машинах с китайскими виртуальными SIM-картами: доступ к ним осуществляется через мастер-аккаунты, зарегистрированные на граждан КНР.

Надо понимать, что конкретно имеют в виду наши законодатели. Не исключено, что если вы машину продали, передали и не заставили покупателя формально зарегистрировать мастер-аккаунт на себя, то тоже можно попасть под закон, — уточнил Радько.

По его словам, ответственность могут понести не покупатели, а продавцы, если они передают машины с китайской SIM-картой и аккаунтом другого человека. Эти мастер-аккаунты дают доступ к основным функциям автомобиля: дистанционный запуск, мультимедийная система и климат-контроль. Для их создания нужно зарегистрироваться в WeChat и иметь китайский номер.

Многие дилеры привозят подобные машины в страну, не оформляя SIM-карту на конечного покупателя. Из-за нового закона продавцы могут попасть в тюрьму за передачу SIM-карты, а покупатели рискуют потерять доступ к функциям автомобиля. Кроме того, китайская сторона может в любой момент заблокировать доступ к аккаунтам.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за незаконную передачу мобильных номеров третьим лицам. Согласно поправкам в КоАП, физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, ИП — 50–100 тысяч рублей, а юрлицам — 100–200 тысяч рублей. Исключение — краткосрочная безвозмездная передача номера в личных целях.

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