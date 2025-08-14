Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 09:16

В МВД высказались о возможном запрете опасного аксессуара для авто

МВД: о запрете заглушек для ремней безопасности речи не идет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МВД России не выходило с инициативой по закреплению в законодательстве обязательного применения специальной расцветки для ремня безопасности и запрета использования заглушек для него, сообщила пресс-служба ведомства. Обозначенные экспертами идеи выдвинуты в ходе научной дискуссии, уточнили в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД).

В связи с появлением в СМИ публикации о якобы выдвинутой МВД России инициативе о закреплении обязательного применения специальной расцветки для ремня безопасности, запрете использования и продажи заглушек для него, разъясняем. На данный момент МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов, – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что положения научно-исследовательской работы официальной позицией МВД не являются.

Ранее СМИ сообщили, что в России могут запретить заглушки для ремней безопасности в авто. Сообщалось, что основой предлагаемых преобразований станет введение обязательных контрастных ремней безопасности с световозвращающими элементами, например, черно-белой расцветки.

Они были бы заметны при любых условиях, а также облегчили бы выявление непристегнутых водителей и пассажиров. Кроме того, речь шла о полном запрете на производство и продажу так называемых заглушек для ремней безопасности, которые позволяют обманывать штатные системы оповещения.

