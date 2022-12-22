Такой же, только другой: изучаем новый революционный российский автобус В российском автопроме появилось инновационное семейство автобусов Citymax. Чем примечательны новые машины и когда мы все сможем на них прокатиться?

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

Задача автобуса — доставить за рейс максимально большое количество пассажиров из точки А в точку В комфортно и безопасно. Транспортные артерии города — это то, что напрямую влияет на качество жизни людей. За год на наземном транспорте в нашей стране совершается 17 миллиардов поездок. Но далеко не каждая из них пассажиру в радость. В большинстве городских агломераций проблема обновления парка автобусов стоит остро: средний возраст подвижного состава в ряде регионов превышает 13 лет, в крупных городах с солидными бюджетами немногим меньше — 7-8 лет. В среднем же по стране возраст автобусного парка вырос за последние 10 лет с 13,8 до 16,6 лет.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

Для машины, которая ежедневно наматывает по несколько сотен километров — это пенсионный возраст. Однако, не все перевозчики спешат списать видавшие виды автобусы в утиль. Нестабильность в экономике не способствует росту обновления парков общественного транспорта. Тем временем автопроизводители совершенствуют модельный ряд, выпуская транспорт, который учитывает потребности владельцев автопарков и позволяет одновременно минимизировать расходы на содержание машины.

Так, на прошедшей недавно выставке BW Expo был продемонстрирован российский автобус, который при небольших габаритах обладает всеми преимуществами большого 12-метрового транспорта. Речь о Citymax 9 производства Павловского автобусного завода.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

Этот автобус — во многом революционный. Визуально вроде бы, похож на все остальные пассажирские модели, но конструктивно выделяется значительно. Инновационность заметна даже по компоновке: минимальный передний свес, две широкие входные секции расположены между осями и длинный задний отсек, в котором непривычно для традиционно переднемоторной продукции ПАЗа расположился двигатель.

Кроме того, автобус, вопреки неизбежно «квадратной» форме кузова, не кажется массивным. Наоборот, за счет большой площади остекления создается эффект динамики и легкости, что вообще автобусам, как правило, не свойственно. И не без гордости за российского автопроизводителя, стоит отметить: за свежим дизайном скрывается серьезнейшая исследовательская и инженерная работа. Благодаря целому ряду конструктивных решений получилось сократить стоимость владения для перевозчиков и повысить комфорт для пассажиров. Композитные материалы, которые применяются для обшивки кузова, не подвержены коррозии и отличаются легкостью, что позволяет снизить вес машины. Это, в свою очередь, уменьшает расход топлива. Плюс для пассажиров — снижение шума и вибраций.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

По словам разработчиков автобуса нового поколения, в процессе его создания были учтены мнения как потенциальных покупателей, то есть, эксплуатантов маршрутного транспорта, так и тех, для кого это все создается — пассажиров. Так, исследование траффика показало, что во многих моделях, используемых на городских и пригородных линиях, пассажиры охотнее проходят в салон через широкие центральные двери, а передние и задние загружены меньше, поскольку узкие проходы между колесными арками некомфортны. Особенно в часы пик. Поэтому в новой модели решили расположить между осями два полноценных входных проема по 1,2 м каждый — это ускорило высадку-посадку сразу на четверть. Удобства добавляет низкий пол, который на остановках дополнительно опускается со стороны дверей — в машине применена система «книлинга». Откидная аппарель и место для инвалидной площадки в салоне расширяют безбарьерную среду для маломобильных пассажиров.

Необычная конфигурация передней части автобуса также продиктована заботой о людях: расположение водительской секции над передней осью позволило убрать из салона массивные колесные арки и увеличить площадь ровного и низкого пола до 10 кв м., в итоге получился рекордный показатель для среднеразмерного автобуса. Всего новый павловский автобус может перевезти 77 человек, включая 17 сидячих мест. Также был применен так называемый концепт «чистого пола»: сидения и поручни крепятся к боковым стенкам, оставляя нижнюю секцию интерьера свободной для ног и облегчая мытье салона.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

Место водителя оборудовано в соответствии с современными требованиями к эргономике, и это не просто слова: инженеры провели отдельное исследование, опросив водителей автобусов. Один из самых важных результатов — компоновщики предусмотрели множество емкостей для мелочей и документов, проработали регулировки кресла и руля: водители будут довольны и удобным рабочим местом, и панорамной обзорностью, и, кстати, маневренностью — радиус разворота 9-метровой машины составляет всего 8,8 метра. Одним словом, новый автобус отлично приспособлен к передвижению в условиях плотного потока и пробок.

Руководители автопарков точно оценят экономичный дизельный двигатель ЯМЗ серии 530, а за счет применения автоматической коробки передач ГАЗ разгон и движение автобуса будут максимально плавными. Около 90% комплектующих в автобусе — российского производства, а это немаловажно с точки зрения доступности запчастей и стоимости обслуживания. Все это позволяет снизить себестоимость перевозок и в то же время сделать так, чтобы поездка для пассажиров была всегда в радость.