«Соллерс авто» готова купить долю Mazda на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания по производству автомобилей «Соллерс» готова купить долю Mazda в совместном предприятии на Дальнем Востоке, сообщило «АБН» со ссылкой на пресс-службу российского предприятия. По данным издания, сейчас идет обсуждение закрытия автопроизводства Mazda.

В компании заявили, что «ПАО «Соллерс авто» действительно ведет переговоры с Mazda об остановке производства автомобилей во Владивостоке и покупке ее доли в совместном предприятии, — пишет издание.

Уточняется, что в «Соллерс авто» разрабатывается план по перепрофилированию завода под производство других автомобилей. Переговоры по сделке с Mazda подходят к концу.

Ранее стало известно, что «Соллерс Авто» собирается создать новый собственный локализованный автомобильный бренд. Почти одновременно с ВЭФ в Москве был подписан специнвестконтракт, согласно которому в Елабуге будет организовано производство двух базовых легких коммерческих моделей — с полукапотной и бескапотной компоновками, полной массой от 2,5 до 4,5 тонны. На церемонии подписания СПИК модели, выбранные для локализации в Елабуге, названы не были, но буквально через несколько часов «Ведомости» раскрыли секрет: Sollers локализует в РФ производство полукапотных безрамных JAC Sunray — эти микроавтобусы и фургоны поразительно похожи на старые поколения Mercedes Sprinter и близки по характеристикам к Ford Transit, производство которого велось в Елабуге вплоть до весны 2022 года. Второй моделью должен стать JAC — полный аналог крайне востребованного Hyundai Porter.