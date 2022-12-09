Простая арифметика: как автомобиль может сэкономить расходы бизнеса

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

Бизнес-фургон «Соболь NN» претендует на звание самого выгодного в сегменте. NEWS.ru познакомился с автомобилем и разобрался, за счет чего нижегородский аппарат собирается доминировать в своем сегменте.

Бизнес должен считать деньги — это аксиома. А современный, удобный инструмент, обеспечивающий бесперебойную и, главное, комфортную работу — это необходимость. Отечественные фургоны традиционно дешевле иностранных, и спрос обеспечен уже этим фактом. Но, в случае с семейством автомобилей «Соболь NN», покупателей привлекает далеко не только стартовая цена. Хотя и в этой номинации у фургона есть, чем привлечь бизнес: прекрасно укомплектованный цельнометаллический фургон с грузовым отсеком на 7,8 кубометров предлагают за 2,695 млн рублей.

Автомобиль оснащен на уровне, еще несколько лет назад характерном лишь для «продвинутых» комплектаций дорогих европейских аналогов: кондиционер уже в «базе», мультимедийный комплекс с 9-дюймовым цветным экраном, блоки кнопок на руле, датчики света и дождя, подогревы сидений и лобового стекла, предпусковой подогреватель, установленный уже на заводе, а значит, интегрированный в бортовую сеть на 100%, бесключевой запуск двигателя кнопкой. Предусмотрен полный комплекс электронных «страховщиков»: АБС, распределение тормозных усилий, система курсовой стабилизации, система помощи при старте в горку. Вся оптика, даже ПТФ — на светодиодах.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

В кабине — действительно скрупулезно проработанная эргономика: за рулем удобно и среднестатистическому водителю, и двухметровому, и с «пузиком» — диапазон регулировок позволяет подогнать рабочее место под любую антропометрию. Подрессоренное кресло регулируется в 18 направлениях. Начальники автопарков оценят сервис GAZ Connect, который позволяет в режиме онлайн отслеживать геолокацию автомобиля, следить за всеми важными эксплуатационными параметрами. Приятнейший момент: на передней панели цифровая приборная панель, кнопка «старт-стоп» для бесключевого запуска двигателя, электронный ручник, головное устройство с сенсорным 9‑дюймовым экраном, мультифункциональный руль. Нельзя не отметить насыщенность кабины фургона всевозможными местами хранения мелких предметов: только перед передним пассажиром компоновщики предусмотрели два бардачка, один из которых закрывается на ключ. На передней панели, предусмотрено место, где можно удобно зафиксировать планшет — важнейший инструмент экспедиторов.

Двигатель — дизельный, с турбонаддувом, объемом 2,8‑литра (139 л. с.; 320 Нм). Благодаря тяговитому мотору автомобилем приятно управлять и главное — водителям, привыкшим к легковым машинам, не требуется адаптироваться или переучиваться: независимая передняя подвеска и комплекс систем активной безопасности обеспечили достойную управляемость и маневренность.

Правильная генетика

Российские распорядители автопарков деньги считать умеют. А Горьковский автозавод уже на протяжении последних двадцати лет доказывает, что умеет делать автомобили для бизнеса, который считает деньги. В случае с фургоном утверждение, что машина не уступает иномаркам, не годится: российский фургон во многом превосходит западные аналоги просто потому, что еще при проектировании в него был заложен многократный запас прочности. Изначально инженерам поставили негласную задачу: автомобили должны без проблем выдерживать не только все тяготы и лишения российских дорог, но и не самую ответственную эксплуатацию. И даже перегруз.

Кроме того, на протяжении всей карьеры семейство легких коммерческих автомобилей постоянно совершенствовалось благодаря «обратной связи»: конструкторы изучали отзывы владельцев и водителей и постоянно вносили доработки в конструкцию. Именно благодаря этой общей работе у автомобиля изначально, с завода, установлена влагостойкая и выносливая фанерная обивка грузового отсека, колесные арки закрыты жесткими износостойкими пластиковыми кофрами, а в стенке кабины предусмотрен лючок для перевозки длинномеров.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

Размеры грузового отсека автомобиля со средней крышей — 2600×1860×1614 мм, полезный объем — 7,8 м3. Важнейший показатель — погрузочная высота — у фургона составляет всего 760 мм. Доступ в отечественный фургон осуществляется через задние распашные и боковую сдвижную двери. Пол фургона выполнен из влагостойкой фанеры, а стены и колесные арки обшиты пластиком. Выглядит аккуратно.

Однако, главный козырь автомобиля — самая низкая стоимость владения в классе. Нижегородцы дают заводскую гарантию на 4 года или 200 000 километров — в зависимости от того, что истечет раньше. Другой важнейший показатель — межсервисный интервал — составляет 20 000 км. У конкурентов эти цифры ощутимо скромнее, а стоимость запчастей и расходников — несоизмеримо выше.

Для городской и пригородной логистики фургон оптимален. Есть, пожалуй, лишь одно ограничение: путешествия по бездорожью. Но и этот сегмент будет освоен новым автомобилем: говорят, что полноприводные представители поколения NN в скором времени также пополнят линейку автозавода.