ОСАГО станет ненужным для регистрации машины: зачем его вообще покупать?

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Госдума России во втором чтении приняла законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня документов для регистрации автомобиля. Если закон будет принят и подписан президентом России, то уже с 1 марта 2025 года можно будет ставить машину на учет без страховки. Нужно ли будет тогда ОСАГО и как власти заставят водителей покупать полисы — в материале NEWS.ru.

Когда ОСАГО появилось в России

Первый закон, который обязывал водителей страховать свою ответственность перед третьими лицами, появился в 1925 году в США — автовладельцы должны были доказать, что у них есть $10 тысяч для компенсации вреда в случае аварии. Тогда это была очень большая сумма, поэтому водители стали приобретать полисы «автогражданки». Их смысл был в том, что в случае ДТП страховая компания заплатит пострадавшему за ремонт. Но водитель автомобиля, который был виновен в аварии, при этом ничего не получал.

Страхование гражданской ответственности водителей быстро распространилось по миру и стало обязательным. Однако в России такая страховка появилась только в 2003 году, когда заработал соответствующий закон.

Изначально максимальная сумма компенсации была 160 тысяч рублей при повреждении имущества и 240 тысяч рублей при ущербе жизни и здоровью людей. 20 лет назад считалось, что этих денег хватит для ремонта машины, ведь тогда за 160 тысяч можно было купить новый отечественный автомобиль. С 2003 года правила ОСАГО немного менялись, максимальные суммы выплат выросли, как и стоимость страховки. Кроме того, были введены электронные полисы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ОСАГО: главные цифры в 2024 году

В 2024 году за ремонт пострадавшего автомобиля (или объекта инфраструктуры) страховая компания может выплатить до 400 тысяч рублей. Причем если в аварии пострадало несколько машин, то на компенсацию в 400 тысяч рублей может рассчитывать каждый водитель (виновник будет сам чинить свое авто). Кроме того, ОСАГО предусматривает и компенсацию за причинение вреда жизни или здоровью — до 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего. Не хватило денег на ремонт? В этом случае сумму сверх лимита придется взыскивать с виновника ДТП через суд.

Правда, страховые компании платят обычно меньше. Так, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за первые четыре месяца 2024 года средняя выплата по ОСАГО составила 91,1 тысячи рублей. Это на 8,9% выше средней выплаты за аналогичный период 2023 года.

Цена полиса ОСАГО в среднем по стране в 2024 году составляет 7263 рубля, что сразу на 10% ниже, чем в январе 2024 года. «Причиной такого, казалось бы, парадоксального результата является высокая конкуренция между страховщиками за безубыточных автовладельцев, появившаяся благодаря реформе тарифообразования в ОСАГО», — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Отметим, что если в момент появления ОСАГО тариф на полис был одинаковый во всех страховых компаниях, то сейчас он может серьезно отличаться. Ведь его цена зависит от так называемого базового тарифа, который устанавливает сама страховая компания. Он может быть для легковых машин категории В в пределах от 1646 до 7535 рублей (для юрлиц — от 852 до 5722 рублей, а для такси — от 1490 до 15 765 рублей). И этот тариф умножается на различные коэффициенты в зависимости от мощности двигателя, места проживания, но больше всего на цену страховки влияет количество предыдущих аварий, возраст и стаж водителя.

NEWS.ru рассчитал в одной крупной страховой компании стоимость полиса для жителя Москвы, который имеет машину мощностью 200 л. с. Так, для 45-летнего водителя со стажем 20 лет, который последние годы не попадал в аварии, ОСАГО обойдется в 9084 рубля. А вот если речь идет о молодом человеке в возрасте 20 лет, который недавно получил права и уже успел побывать в нескольких авариях, то цена для него составит уже 163 329 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как власти заставляют водителей покупать ОСАГО

Изначально водители должны были всегда возить с собой полис ОСАГО и показывать его инспекторам ГИБДД при проверке документов, при регистрации машины или прохождении техосмотра. Однако постепенно эти нормы отменяли. С 2021 года ОСАГО не требуется при получении диагностической карты, да и бумажный полис больше не нужно возить с собой (если был приобретен так называемый электронный). И вот с 2025 года ОСАГО может стать необязательным и при регистрации машины.

При этом эксперты отмечают, что действующие в настоящий момент штрафы за отсутствие ОСАГО не пугают нарушителей. «Если вообще не купил полис — штраф 800 рублей, причем его можно еще и заплатить со скидкой. По сравнению со стоимостью ОСАГО, особенно для молодых водителей или для тех, кто часто попадает в аварии, это несерьезное наказание», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.

Однако в ближайшем будущем наказание за отсутствие страховки может быть серьезно ужесточено. Еще в 2022 году депутаты предлагали увеличить штраф за отсутствие ОСАГО до 5000 рублей. Причем такой размер в 2023 году поддержали и в Минфине. Однако до сих пор никаких изменений не введено — штраф по-прежнему остается 800 рублей.

Еще одна мера борьбы с нарушителями — это привлечение к контролю за наличием полиса дорожных камер. Первые предложения о выявлении с помощью камер нарушителей, не застраховавших свою ответственность, прозвучали еще в 2015 году.

Но пока средства видеофиксации так и не научились видеть машины без ОСАГО. И это в совокупности с невысокими штрафами вызывает обеспокоенность у экспертов. «Уже сегодня тысячи водителей отказываются от покупки полиса, а если сейчас отменить проверку при регистрации — их станет десятки тысяч. Заставить водителей покупать страховку и защитить законопослушных водителей поможет только повышение штрафов и неотвратимость наказания, то есть проверка ОСАГО при помощи камер», — рассказала NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор Quto.ru Светлана Ходос.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда камеры начнут выявлять водителей без ОСАГО

Ситуация может измениться уже скоро — в Российском союзе автостраховщиков заявили, что уже почти все готово, чтобы штрафовать водителей без ОСАГО с помощью камер. «Мы очень надеялись, что успеем до конца прошлого года завершить данный процесс, но понимаем, что есть определенные накладки технического характера, — рассказал Евгений Уфимцев изданию «Реальное время». — Поэтому мы думаем, что 2024 год станет точно годом запуска этого проекта».

Предполагается, что водителей будут штрафовать за отсутствие ОСАГО лишь один раз в сутки. Однако штрафы начнут приходить каждый день, когда машина окажется на дороге, — то есть всего за неделю можно будет «насобирать» штрафов на 5600 рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нужно ли покупать сейчас ОСАГО?

Все опрошенные NEWS.ru эксперты уверяют, что ОСАГО приобретать нужно в любом случае. И даже возможная постановка машины на учет без полиса не должна ничего изменить. «Покупка ОСАГО и регистрация машины — это два разных процесса. ОСАГО нужно, чтобы ездить по дороге. Но в теории я могу купить машину, привезти ее на эвакуаторе в ГИБДД, зарегистрировать и поставить на хранение или ремонт в гараж. Например, так иногда делают с ретроавтомобилями», — пояснил автоэксперт Петр Баканов.

Чуть проще станет жизнь после принятия закона и у профессиональных продавцов автомобилей. «Отмена ОСАГО при регистрации упростит жизнь автовладельцев, хотя главными „бенефициарами“ нововведения станут перекупщики. Вряд ли это как-то скажется на количестве машин на дорогах, владельцы которых ездят без ОСАГО. Законопослушные граждане будут покупать „автогражданку“, как и раньше», — уверен автомобильный эксперт, главный редактор сайта 5koleso.ru Максим Федоров.

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