Автомобилистам в России не понадобится ОСАГО при регистрации машины Госдума исключила ОСАГО из обязательных документов при регистрации автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума РФ во втором чтении приняла проект закона об исключении ОСАГО из списка необходимых документов при регистрации автомобиля, информирует РИА Новости. Депутаты предложили внести нововведения в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».

Поправки также предполагают разрешение водителям при продаже сразу снимать машину с учета в Госавтоинспекции. В настоящий момент необходимо сделать это в течение 10 дней после обращения в ГАИ. Ко второму чтению парламентарии дополнили проект закона нормой о прекращении госучета по заявлению автовладельцев в связи с находящимся в розыске похищенным или угнанным транспортным средством. Ранее это касалось только похищенной машины.

Замначальника ГАИ Олег Понарьин заявлял, что правительство РФ не планирует вводить систему штрафных баллов для водителей за нарушения правил дорожного движения. Однако в стране предусмотрено повышенное наказание за повторные нарушения, напомнил он. Также в России действует система поощрения для соблюдающих ПДД автомобилистов от страховщиков. Так, водители получают определенные преимущества.