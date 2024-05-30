В ГАИ оценили идею введения штрафных баллов за нарушения ПДД Замначальника ГАИ: в России не планируют вводить штрафные баллы за нарушения ПДД

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Правительство России не собирается вводить систему штрафных баллов для водителей за нарушения правил дорожного движения, заявил на пресс-конференции замначальника ГАИ Олег Понарьин. При этом он напомнил, что в стране предусмотрено повышенное наказание за повторные нарушения, передает РИА Новости.

Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется, — утверждает Понарьин.

Замначальника добавил, что в России также действует система поощрения для соблюдающих ПДД автомобилистов со стороны страховщиков. Они получают определенные преимущества при страховке.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил, что самовольно занимать парковочное место во дворах при помощи цепей, кирпичей или пометок на асфальте нельзя. Это считается захватом земельного участка, за что водителям грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.