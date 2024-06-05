На ПМЭФ представили первый российский электрогрузомобиль

Фото: NEWS.ru

На Петербургском международном экономическом форуме был представлен первый российский электрогрузомобиль. В беседе с NEWS.ru руководитель пресс-службы компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Наталья Шорина рассказала, что транспортное средство содержит в себе более 30 инновационных решений и на 70% состоит из российских комплектующих.

Это первый российский электрогрузомобиль, легкий коммерческий транспорт, он создан в РФ российскими инженерами. Больше 30 инновационных решений в этой машине, 70% — это российские комплектующие. Машина уникальна еще тем, что она служит для внутригородской логистики, существенно удешевляет процесс перевозок, это доставка последней мили. Если, например, сравнить электрический грузовик с обычным на дизеле или с двигателем внутреннего сгорания, то экономия в год составит 1 млн рублей, — сказала собеседница.

Шорина добавила, что стоимость машины составляет 4 млн 990 тысяч рублей без учета госсубсидии. Учитывая, что это электротранспорт, есть возможность получить государственную субсидию в размере 925 тысяч рублей. Кроме того, по словам руководителя пресс-службы, покупая эту машину, потребитель будет экономить на транспортном налоге, иметь бесплатную парковку и бесплатный проезд по платным дорогам.

Это минимальный пакет выгод от использования этой машины. Эта машина уже производится серийно на заводе в Москве, уже есть более 50 компаний в разных регионах России, кто эту машину использует каждый день для решения своих бизнес-задач, — заключила Шорина.

Также на ПМЭФ Lada представила принципиально новую модель Iskra. Волжский автозавод привез Lada Iskra ярко-красного цвета. В основе Lada Iskra лежит французская платформа CMF-B-LS, на которой построены Dacia Logan и Sandero.