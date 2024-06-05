Появилось видео нового автомобиля АвтоВАЗа Lada Iskra АвтоВАЗ показал новую Lada Iskra, которая встанет на конвейер в 2025 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

АвтоВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума представил свою новинку — машину Lada Iskra. По словам гендиректора компании Максима Соколова, инвестиции в проект создания нового семейства автомобилей оцениваются в 23 млрд рублей. Автомобиль встанет на конвейер в начале следующего года, передает корреспондент NEWS.ru.

Он встанет на конвейер в начале 2025 года. Пока продолжается работа над его настройками, поскольку практически в полном объеме здесь в соответствии с поручением [президента России Владимира] Путина обеспечен суверенитет компонентной базы, — заявил Соколов на форуме.

Глава АвтоВАЗа отметил, что Lada Iskra символизирует настоящий трудовой подвиг многотысячной команды, работавшей над новинкой. Автомобиль удалось собрать практически с нуля в рекордные по меркам мирового автопрома сроки, при этом использовались отечественные компоненты. Соколов также обратил внимание, что Lada Iskra получила красивый, современный, молодежный и энергичный экстерьер.

Уверен, что большинство останется очень довольным характеристиками этого современного автомобиля, — добавил он.

Ранее на площадке ПМЭФ в Музее Гаража особого назначения был представлен прототип первого в истории люксового автомобиля на водородном топливе Aurus Hydrogen. Внутри машины находятся три электромотора с общей мощностью 750 кВт.