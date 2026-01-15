Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 16:08

Одна страна может стать крупным центром производства машин УАЗ

УАЗ планирует увеличить объемы производства авто на Кубе в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ульяновский автомобильный завод планирует в 2026 году значительно увеличить объемы производства на Кубе, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании. По его словам, сборка автомобилей российской марки УАЗ стартовала на Острове свободы во втором квартале 2025 года и на данный момент выпущено уже несколько десятков машин.

В начале второго квартала минувшего года производство автомобилей УАЗ стартовало на Острове свободы. На данный момент практически все организационные вопросы с местными партнерами решены, выпущено несколько десятков единиц продукции, и в текущем году УАЗ планирует существенно нарастить объемы производства на Кубе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что цена первого дизельного автомобиля УАЗ в России составит 2,35 млн рублей. Модель «Профи» оснащена двухлитровым турбодвигателем мощностью 136 лошадиных сил. В настоящее время доступны к приобретению только длиннобазные заднеприводные бортовые версии. За дополнительную плату в комплектацию могут быть добавлены фургоны — изотермические или предназначенные для перевозки промтоваров.

Кроме того, аналитики сообщили о сокращении продаж новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года на 15,6%, до 1,326 млн штук. Этот объем оказался на 7% ниже прогнозов специалистов, составлявших 1,43 млн единиц.

