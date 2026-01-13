Россиянам назвали стоимость первого дизельного УАЗ в России Первый дизельный УАЗ в России будет стоить 2,35 млн рублей

Стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ в России составит 2,35 млн рублей, сообщает «Газета.Ru». Модель «Профи» оснащена двухлитровым турбодизелем с отдачей 136 л. с.

Сообщается, что сейчас покупатели могут приобрести только длиннобазные заднеприводные бортовые грузовики. Также за доплату в комплектацию могут быть включены надстройки-фургоны: изотермические и промтоварные.

В ближайшее время производитель также планирует получить одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на дизельные варианты «Профи» с полным приводом. Сейчас наиболее бюджетный бензиновый автомобиль можно приобрести за 1,93 млн рублей.

