Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 16:52

Россиянам назвали стоимость первого дизельного УАЗ в России

Первый дизельный УАЗ в России будет стоить 2,35 млн рублей

Фото: УАЗ
Читайте нас в Дзен

Стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ в России составит 2,35 млн рублей, сообщает «Газета.Ru». Модель «Профи» оснащена двухлитровым турбодизелем с отдачей 136 л. с.

Сообщается, что сейчас покупатели могут приобрести только длиннобазные заднеприводные бортовые грузовики. Также за доплату в комплектацию могут быть включены надстройки-фургоны: изотермические и промтоварные.

В ближайшее время производитель также планирует получить одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на дизельные варианты «Профи» с полным приводом. Сейчас наиболее бюджетный бензиновый автомобиль можно приобрести за 1,93 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи подержанных электромобилей в России выросли за год на 36% — в ноябре россияне купили 1,6 тыс. машин, что более чем на треть больше показателей ноября 2024-го. В сравнении с прошлым месяцем продажи таких авто, наоборот, упали на 27%.

УАЗ
цены
дизель
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Женщина рассказала, как к ней относились в новокузнецком роддоме
Электричка сбила похожее на волка животное в Сочи
Психолог объяснила, когда формируется эмоциональная зависимость
Умер член летного отряда «Русские Витязи»
Ни вентиляции, ни мыла: что творилось в роддоме, где умерло 9 младенцев
Захарова объяснила, как Запад инсценировал мистификацию в Буче
Россиянин ударил знакомую ножом в шею во время пьяной ссоры
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.