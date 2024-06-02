Кондиционер в автомобиле не охлаждает воздух: каковы причины, что делать

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Подавляющее большинство современных автомобилей имеют систему кондиционирования воздуха. Однако на подержанных машинах «кондей» не всегда выполняет свои функции. Что делать, если в жару кондиционер больше не дует холодным воздухом, — в материале NEWS.ru.

Проблемы начинаются у семилетних машин

Первый автомобиль со встроенным кондиционером появился в 1939 году — речь идет о модели Packard 12 Sedan. Однако тогда автомобильный кондиционер назвали ошибкой. Во-первых, он занимал почти все свободное место в багажнике. Кроме того, кондиционер стоил безумные по тем временам $274. Для сравнения, в конце тридцатых годов за $700–900 можно было приобрести неплохой новый автомобиль. Да и с надежностью агрегата тоже были проблемы: он часто ломался.

Сейчас кондиционеры стали гораздо надежнее, и водители часто вообще не занимаются их обслуживанием. Однако иногда системы охлаждения воздуха выходят из строя.

Автомобильный кондиционер состоит из нескольких основных частей: компрессора, конденсатора, испарителя, трубок, плюс в системе есть хладагент — обычно это фреон R-134A. И с годами любая из составляющих может выйти из строя — как правило, проблемы начинаются у машин, которым уже исполнилось 7–10 лет.

Причем часто водители не замечают первых признаков того, что кондиционер требует ухода. Ведь он обычно не выходит из строя вдруг — в подавляющем большинстве случаев производительность уменьшается постепенно. Но в один прекрасный момент — и обычно это весна или начало лета — водитель понимает, что «кондей» больше не дует холодом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фреон ушел и не вернулся

Как правило, причина выхода кондиционера из строя заключается в том, что из системы ушел фреон. Решить проблему можно заправкой кондиционера. В теории это можно сделать даже самостоятельно, однако если у вас нет опыта и знаний, то мы настоятельно не рекомендуем выполнять такие операции. Ведь помимо самого фреона в систему необходимо закачать еще и специальное компрессорное масло, плюс нужно оборудование, которое позволит добавить нужное количество фреона и смазки (а недостаток последней может привести к поломке компрессора).

В 2024 году заправка кондиционера в автосервисах стоит 2–4 тыс. руб. Но при этом нужно понимать: система кондиционирования изначально сделана полностью герметичной. И если фреон по какой-то причине ушел, то для этого есть причина. Поэтому просто заправка кондиционера новым фреоном может дать эффект, однако велик риск того, что он будет кратковременным. На один сезон, возможно, хватит, однако в будущем процедуру придется повторять.

Чтобы понять, куда же делся фреон, в автосервисах используют газ со специальными цветными маркерами. Его закачивают в систему кондиционирования, а далее при помощи ультрафиолетовых ламп мастера ищут место утечки. Как правило, фреон уходит из-за проблем с радиатором кондиционера.

Иногда радиатор ремонту не подлежит — в этом случае придется покупать новый, а он стоит на популярные модели массового сегмента 10–30 тыс. руб. Плюс несколько тысяч мастера возьмут за работу, ведь в некоторых случаях для замеры радиатора требуется снимать с машины передний бампер и фары.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как продлить жизнь кондиционеру

Система кондиционирования требует профилактического обслуживания. Помимо замены фильтра салона, которая должна проводиться регулярно во время техобслуживания, мастера рекомендуют раз в год-два промывать радиатор кондиционера и очищать его от грязи, пыли и реагентов. Вместе с радиатором кондиционера лучше сразу вычистить и основной радиатор — это улучшит охлаждение двигателя и продлит его ресурс.

Но если у вас 10-летний автомобиль и вы никогда не промывали радиатор кондиционера, то выполнять эту процедуру уже не имеет смысла. Опыт показывает, что сильно забитые радиаторы при промывке могут просто сломаться.

Помимо промывки радиатора рекомендуется раз в несколько лет менять и фильтр осушителя. Его конструкция несложная — по сути, это лишь бокс с силикагелем, который нужен, чтобы впитывать из системы излишнюю влагу. В идеальных условиях эксплуатации менять осушитель не нужно на протяжении всего срока службы автомобиля. Однако российские специалисты советуют делать это раз в несколько лет — обычно эта деталь находится на магистрали системы или в радиаторе кондиционера.

Ну а если при включении кондиционера вы ощущаете специфический гнилостный запах, то в обязательном порядке надо прочищать всю систему. Ведь подобный запах говорит о том, что там появилась плесень. Для очистки сейчас используют специальные аэрозоли или пены. Эту работу можно провести самостоятельно, но лучше все-таки обратиться к специалистам, которые проведут антибактериальную обработку (1,5–3 тыс. руб).

Кстати, чтобы бактерии и плесень не появились в кондиционере, перед парковкой автомобиля просто выключайте охлаждение на пару минут, но оставляйте вентилятор включенным. Благодаря этому воздух в системе кондиционирования быстро высохнет, что не позволит плесени распространяться.

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