Как правильно парковаться: куда надо смотреть, в какую сторону крутить руль Если знать алгоритм действий, то можно поставить машину даже в самое узкое место на стоянке и не повредить другие транспортные средства

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Начинающим водителям часто непросто научиться, как правильно парковать машину. В автошколе это упражнение выполняется еще на площадке, но за ее пределами у автомобилистов могут возникнуть сложности. О том, как правильно поставить машину на парковочное место и при этом не поцарапать другие транспортные средства, — в материале NEWS.ru.

Какие бывают виды парковки

Существуют три вида парковки: параллельная, перпендикулярная и диагональная. В последнем случае автомобили паркуют под углом 45%, причем заезжают на такие места обычно передней частью машины. Диагональная парковка вызывает меньше всего проблем у водителей, потому что в большинстве случаев нужно сделать лишь один маневр — повернуть руль в сторону и аккуратно заехать на место. Покидать такую парковку тоже просто — надо включить заднюю передачу и аккуратно выехать на дорогу. Важно при выполнении маневра смотреть в зеркало, чтобы избежать столкновения с другими участниками движения.

Припарковать машину параллельно или перпендикулярно на больших стоянках или у торговых центров гораздо сложнее. В этих случаях требуется выполнить сразу несколько последовательных действий.

Как правильно выполнить параллельную парковку: 8 шагов

Находим место. В автошколе часто учат, что для комфортной парковки нужно иметь расстояние, которое равно 1,5 длины автомобиля. То есть если у вас пятиметровая машина, то вам нужно иметь 7,5 метра пространства. Но в реальности вряд ли вы найдете столько места в центре города для парковки, поэтому лучше всего ориентироваться на формулу «автомобиль + метр»: этого расстояния должно хватить, чтобы поставить машину. Останавливаемся рядом с другим автомобилем (так, чтобы заезжать на свободное место задним ходом). При этом расстояние между бортами машин должно быть примерно 50–60 см. То есть не надо прижиматься слишком сильно к другому авто, но и не стоит останавливаться посредине дороги. Важно, чтобы задний бампер вашего автомобиля был на одной линии с задним бампером уже припаркованной машины (если они примерно одного класса, то можно выровнять по боковым зеркалам — так водителю обычно удобнее). Выкручиваем руль до упора. Включаем заднюю передачу. Начинаем движение назад (предварительно нужно убедиться, что никому не мешаем). Если вы паркуетесь по правой стороне дороги, то смотрите в левое зеркало. Ваша задача — дождаться момента, когда в зеркале появятся две передние фары стоящего сзади автомобиля. Как только это произошло — останавливаемся. Выкручиваем руль так, чтобы колеса встали прямо. Снова начинаем двигаться назад и продолжаем до того момента, пока передний правый угол вашей машины не поравняется с левым задним углом авто, которое стоит перед вами. Один из признаков этого — водитель видит через лобовое стекло фару другой машины. В этот момент вновь останавливаемся. Выворачиваем руль в другую сторону от бордюра, еще немного проезжаем назад и ставим машину на парковочное место. Затем автомобиль можно выровнять при необходимости.

Как правильно выполнить перпендикулярную парковку: 6 шагов

Навыки перпендикулярной парковки (иногда этот маневр называют «заезд в гараж») вам потребуются на стоянке торгового центра. В нашем примере мы будем рассматривать парковку справа от водителя.

Найти место. Ширина современного автомобиля обычно составляет 1,7–1,9 метра и лишь иногда превышает два. Однако, выбирая место, нужно всегда думать не только про ширину машины, но и про то, что вам нужно будет еще открыть дверь. И не забывайте про водителей соседних машин — они тоже должны открыть двери и сесть в салон. Поэтому оптимально, если ширина места для перпендикулярной парковки будет 2,5–3 метра. Хотя и здесь есть свои рекордсмены. Так, в интернете популярно видео, где показано, как водитель паркует свою машину в гараж, ширина которого лишь на 6 см больше, чем у автомобиля. Проехать выбранное парковочное место таким образом, чтобы ваша машина перекрывала примерно два следующих автомобиля. При этом в боковом зеркале заднего вида вы должны видеть место, куда собираетесь припарковаться. Выкрутить максимально руль. Включить заднюю передачу. Внимательно смотря в зеркала (важно, чтобы вы никому не помешали при выполнении маневра) нужно начать парковаться задним ходом. Как только машина будет стоять параллельно другим авто, необходимо поставить руль прямо, продолжить движение и закончить маневр.

В теории звучит просто. Однако на деле перпендикулярная парковка часто оказывается не менее сложным маневром, чем параллельная. Поэтому при выполнении этого маневра не надо спешить — если нужно, то можно остановиться, выйти из машины и проверить, правильно ли вы все делаете. Кроме того, внимательно смотрите в боковые зеркала, чтобы не задеть боковую часть другой машины.

Что может помочь при парковке

Многие современные автомобили оснащены парктрониками и камерами. Благодаря им любой маневр можно выполнить гораздо безопаснее. Причем парктроники и камеры можно поставить даже на автомобили, которые не имеют этого оборудования в штатной комплектации. Так, цена установки заднего парктроника составляет 5–20 тыс. руб. в зависимости от марки машины, сервиса и оборудования. Камера заднего вида обойдется в 5–60 тыс. руб. Цена зависит от ее модели и того, куда будет выводиться изображение (самый доступный вариант — установка зеркала заднего вида с небольшим монитором).

Кроме того, с 2003 года существуют автомобили с системой автоматической парковки. Смысл системы автоматической парковки в том, что машина сама находит место на стоянке и сама поворачивает руль. От водителя требуется только тормозить при необходимости (сейчас часто и эту функцию выполняет машина). Мало того, есть такие системы, которые даже не требуют, чтобы человек сидел за рулем: представленную в 2015-м «семёрку» BMW в кузове G12 можно было припарковать, стоя в стороне, с помощью кнопок на ключе-брелоке.

Возможно, в будущем припарковать машину будет гораздо проще. Например, корейская компания Hyundai уже представила работающий концепт системы, которая получила название e-Corner. Она позволяет парковаться даже в самых узких местах в режиме «краба»: колеса машины поворачиваются на 90 градусов, и автомобиль спокойно заезжает на место. Кстати, эта же система позволяет разворачиваться на одном месте.

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