Начинающим водителям часто непросто научиться, как правильно парковать машину. В автошколе это упражнение выполняется еще на площадке, но за ее пределами у автомобилистов могут возникнуть сложности. О том, как правильно поставить машину на парковочное место и при этом не поцарапать другие транспортные средства, — в материале NEWS.ru.

Какие бывают виды парковки

Существуют три вида парковки: параллельная, перпендикулярная и диагональная. В последнем случае автомобили паркуют под углом 45%, причем заезжают на такие места обычно передней частью машины. Диагональная парковка вызывает меньше всего проблем у водителей, потому что в большинстве случаев нужно сделать лишь один маневр — повернуть руль в сторону и аккуратно заехать на место. Покидать такую парковку тоже просто — надо включить заднюю передачу и аккуратно выехать на дорогу. Важно при выполнении маневра смотреть в зеркало, чтобы избежать столкновения с другими участниками движения.

Припарковать машину параллельно или перпендикулярно на больших стоянках или у торговых центров гораздо сложнее. В этих случаях требуется выполнить сразу несколько последовательных действий.

Как правильно выполнить параллельную парковку: 8 шагов

  1. Находим место. В автошколе часто учат, что для комфортной парковки нужно иметь расстояние, которое равно 1,5 длины автомобиля. То есть если у вас пятиметровая машина, то вам нужно иметь 7,5 метра пространства. Но в реальности вряд ли вы найдете столько места в центре города для парковки, поэтому лучше всего ориентироваться на формулу «автомобиль + метр»: этого расстояния должно хватить, чтобы поставить машину.
  2. Останавливаемся рядом с другим автомобилем (так, чтобы заезжать на свободное место задним ходом). При этом расстояние между бортами машин должно быть примерно 50–60 см. То есть не надо прижиматься слишком сильно к другому авто, но и не стоит останавливаться посредине дороги. Важно, чтобы задний бампер вашего автомобиля был на одной линии с задним бампером уже припаркованной машины (если они примерно одного класса, то можно выровнять по боковым зеркалам — так водителю обычно удобнее).
  3. Выкручиваем руль до упора.
  4. Включаем заднюю передачу.
  5. Начинаем движение назад (предварительно нужно убедиться, что никому не мешаем). Если вы паркуетесь по правой стороне дороги, то смотрите в левое зеркало. Ваша задача — дождаться момента, когда в зеркале появятся две передние фары стоящего сзади автомобиля. Как только это произошло — останавливаемся.
  6. Выкручиваем руль так, чтобы колеса встали прямо.
  7. Снова начинаем двигаться назад и продолжаем до того момента, пока передний правый угол вашей машины не поравняется с левым задним углом авто, которое стоит перед вами. Один из признаков этого — водитель видит через лобовое стекло фару другой машины. В этот момент вновь останавливаемся.
  8. Выворачиваем руль в другую сторону от бордюра, еще немного проезжаем назад и ставим машину на парковочное место. Затем автомобиль можно выровнять при необходимости.

Как правильно выполнить перпендикулярную парковку: 6 шагов

Навыки перпендикулярной парковки (иногда этот маневр называют «заезд в гараж») вам потребуются на стоянке торгового центра. В нашем примере мы будем рассматривать парковку справа от водителя.

  1. Найти место. Ширина современного автомобиля обычно составляет 1,7–1,9 метра и лишь иногда превышает два. Однако, выбирая место, нужно всегда думать не только про ширину машины, но и про то, что вам нужно будет еще открыть дверь. И не забывайте про водителей соседних машин — они тоже должны открыть двери и сесть в салон. Поэтому оптимально, если ширина места для перпендикулярной парковки будет 2,5–3 метра. Хотя и здесь есть свои рекордсмены. Так, в интернете популярно видео, где показано, как водитель паркует свою машину в гараж, ширина которого лишь на 6 см больше, чем у автомобиля.
  2. Проехать выбранное парковочное место таким образом, чтобы ваша машина перекрывала примерно два следующих автомобиля. При этом в боковом зеркале заднего вида вы должны видеть место, куда собираетесь припарковаться.
  3. Выкрутить максимально руль.
  4. Включить заднюю передачу.
  5. Внимательно смотря в зеркала (важно, чтобы вы никому не помешали при выполнении маневра) нужно начать парковаться задним ходом.
  6. Как только машина будет стоять параллельно другим авто, необходимо поставить руль прямо, продолжить движение и закончить маневр.

В теории звучит просто. Однако на деле перпендикулярная парковка часто оказывается не менее сложным маневром, чем параллельная. Поэтому при выполнении этого маневра не надо спешить — если нужно, то можно остановиться, выйти из машины и проверить, правильно ли вы все делаете. Кроме того, внимательно смотрите в боковые зеркала, чтобы не задеть боковую часть другой машины.

Что может помочь при парковке

Многие современные автомобили оснащены парктрониками и камерами. Благодаря им любой маневр можно выполнить гораздо безопаснее. Причем парктроники и камеры можно поставить даже на автомобили, которые не имеют этого оборудования в штатной комплектации. Так, цена установки заднего парктроника составляет 5–20 тыс. руб. в зависимости от марки машины, сервиса и оборудования. Камера заднего вида обойдется в 5–60 тыс. руб. Цена зависит от ее модели и того, куда будет выводиться изображение (самый доступный вариант — установка зеркала заднего вида с небольшим монитором).

Кроме того, с 2003 года существуют автомобили с системой автоматической парковки. Смысл системы автоматической парковки в том, что машина сама находит место на стоянке и сама поворачивает руль. От водителя требуется только тормозить при необходимости (сейчас часто и эту функцию выполняет машина). Мало того, есть такие системы, которые даже не требуют, чтобы человек сидел за рулем: представленную в 2015-м «семёрку» BMW в кузове G12 можно было припарковать, стоя в стороне, с помощью кнопок на ключе-брелоке.

Возможно, в будущем припарковать машину будет гораздо проще. Например, корейская компания Hyundai уже представила работающий концепт системы, которая получила название e-Corner. Она позволяет парковаться даже в самых узких местах в режиме «краба»: колеса машины поворачиваются на 90 градусов, и автомобиль спокойно заезжает на место. Кстати, эта же система позволяет разворачиваться на одном месте.

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