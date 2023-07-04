Названы самые угоняемые автомобили в России Самыми угоняемыми автомобилями в России названы Kia, BMW и Hyundai

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми популярными у угонщиков марками автомобилей являются Kia, Hyundai и BMW, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные экспертов страховой компании. В первом полугодии 2023 года чаще всего преступники обращали внимание на модель Kia Rio, уточнили эксперты.

В число наиболее часто угоняемых марок также вошли Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche. После Kia Rio наиболее угоняемым моделями в отчетах значатся Hyundai Santa Fe и Kia Cerato.

В страховой компании сообщили, что в первом полугодии 2023 года число обращений по причине угона снизилось в три раза в сравнении с тем же периодом в 2022 году. Резкое падение количества таких случаев было зафиксировано в феврале, а пик активности угонщиков авто пришелся на май.

Эксперты связывают снижение количества уголовных дел о похищении автомобилей с более бережным отношением к машинам со стороны владельцев, а также с хорошей работой сотрудников правоохранительных органов.

В начале июля в Санкт-Петербурге у 19-летнего вратаря хоккейного клуба СКА Сергея Иванова угнали автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 3 млн рублей. Автомобиль пропал с парковки на улице Коллонтай. Его исчезновение спортсмен обнаружил утром 1 июля, после чего сообщил в полицию.