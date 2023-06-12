Семь явных признаков, что машину надо срочно продавать Автомобиль часто подает сигналы, что его надо продавать. Надо просто научиться их видеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в среднем владеют новой машиной около пяти лет, следует из данных сервиса «Автостат». Рано или поздно расстаться со старым авто решается каждый. Если этого не сделать вовремя, автомобиль будет приносить не радость, а одни проблемы. Как понять, что машину пора выставлять на продажу, — в материале NEWS.ru.

1. Появилась ржавчина

Если ваш автомобиль сделан из металла, то рано или поздно ржавчина на кузове появится (варианты музейного хранения мы сейчас в расчет не берем). Как правило, современные автомобили спокойно выдерживают 7–10 лет эксплуатации, во многих случаях и больше. Однако в один прекрасный момент вы заметите коррозию.

Первые рыжие пятна не свидетельствуют о том, что автомобиль скоро рассыплется. Может быть, ржавчина появилась на месте скола, который вы вовремя не подкрасили. В этом случае проблемное место нужно обработать и заделать «рану» на кузове.

Если машина имеет не одну ржавую точку, а несколько, это плохой признак. Особенно если вы заметили пятна на порогах, кромке багажника, возле колесных арок или на нижней кромке крыши. С большой долей вероятности можно предположить, что если поднять машину на подъемнике и внимательно осмотреть ее снизу, то вы увидите гораздо больше очагов коррозии.

Разумеется, с ней можно бороться, однако имейте в виду — первый звоночек уже прозвучал. Быть может, стоит к нему прислушаться и продать машину?

2. Вы стали слишком часто ремонтировать авто

Определить момент, когда автомобиль начинает «разваливаться», довольно трудно. К тому же не надо путать мелкий ремонт подвески или замену тормозных колодок с серьезными проблемами. Однако если раньше вы заезжали в сервис раз в год только для замены масла, а сейчас бываете там ежемесячно и мастера узнают вас в лицо, стоит задуматься о продаже.

Особенно внимательно нужно отнестись к симптому «частого ремонта» обладателям подержанных премиальных моделей с пневматическими подвесками, системами полного привода и сложной электроникой. Поэтому как только вы почувствовали, что ремонт автомобиля стал частью вашей жизни, лучше продать его и купить что-то новое.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

3. Расход масла и топлива резко вырос

Если раньше вы лишь проверяли уровень масла в двигателе, а сейчас вынуждены его постоянно доливать, то это очень плохой сигнал. Еще хуже, если вы стали замечать масляные пятна под капотом. Это верный признак того, что нужно ехать в автосервис для диагностики.

Возможно, проблему можно будет решить минимальными вложениями. Однако не исключено, что вам предстоит дорогой ремонт двигателя. Не лучше ли избавиться от машины? Серьезно изношен может быть не только силовой агрегат, но и коробка передач.

Также следует следить за расходом топлива — без причин он вырасти не может. И если раньше вы тратили на каждые 100 км пути по 10 литров бензина, а в последнее время расход вырос до 13–15 литров, то самое время начать волноваться.

4. Машина стала маленькой для всей семьи

Иногда избавиться от автомобиля нужно не из-за его технического состояния, а из-за изменений в вашей личной жизни. Например, если раньше вас устраивало спортивное купе или трехдверный хетчбэк, то с появлением семьи такой машины может уже не хватить. Ведь если у вас есть дети, то потребуется как минимум второй ряд кресел и просторный багажник, куда влезет коляска и пакеты из супермаркета.

В этом случае имеет смысл продать имеющийся у вас маленький автомобиль и купить что-то более вместительное и практичное. Например, универсал или кроссовер. Только перед покупкой обязательно проверьте, поместится ли в нем все необходимое.

5. Вы не получаете удовольствия от автомобиля

Поездка на машине должна приносить удовольствие. И если вы поняли, что нынешний автомобиль вас раздражает, то это отличный повод купить что-то новое. Возможно, интуиция вам подсказывает, что пора избавиться от старья. Причин для недовольства может быть много. Например, у вас машина с передним или задним приводом, каждую зиму вы постоянно застреваете в сугробах и мечтаете купить полноприводный кроссовер. Или вам просто разонравился дизайн.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

6. Скоро заканчивается гарантия

Если вы покупали новый автомобиль и сейчас у него заканчивается гарантия, то, возможно, стоит задуматься о продаже. Гарантия на автомобили может быть два года (такая действует на вазовские «Нивы»), а может гораздо дольше — например, пять лет или 150 тыс. км пробега. Некоторые производители дают семилетнюю гарантию, хоть и с большими ограничениями.

Если срок этой длительной гарантии подходит к концу, а у вас все чаще возникают мысли о покупке чего-то нового, то лучше так и поступить. Ведь покупатели на вторичном рынке очень любят автомобили, которые находятся на гарантии. В этом случае при поломке двигателя или коробки передач (да и многих других дорогостоящих элементов) их можно будет бесплатно отремонтировать.

Кроме того, находящиеся на гарантии автомобили имеют прозрачную историю, они вовремя проходили техобслуживание. Так что даже если до конца гарантийного срока остается два-три месяца, за такую машину можно будет получить больше, чем за точно такую же, но без гарантии производителя.

7. Содержать автомобиль стало дороже, чем ездить на такси или каршеринге

Расходы на содержание автомобиля стали такими, что у вас не хватает денег на собственные нужды, одежду и развлечения? А нужен вам такой автомобиль? Возможно, стоить продать, например, старый премиальный седан или мощный немецкий кроссовер и купить что-то попроще?

Кроме того, стоит рассчитать экономическую целесообразность владения собственной машиной. Если вы работаете дома на удаленке или ездите в офис на метро, может быть, машина вам и не нужна? Посчитайте ваши расходы на страховки каско и ОСАГО, налоги, платную парковку, техобслуживание и ремонт. Возможно, дешевле будет ездить на такси или брать автомобиль в каршеринге.

Читайте также:

Названа цена Lada Vesta NG: стоит ли она этих денег

Какое авто купить за 1 млн рублей: выбираем среди кроссоверов

Машина за 500 тысяч: как в РФ создавали «народные авто», что из этого вышло