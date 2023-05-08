Мужчина забыл место парковки и сообщил в полицию об угоне авто с детьми В ТиНАО мужчина забыл место парковки и сообщил в полицию об угоне авто с двумя детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Рассказовка в Новомосковском административном округе Москвы мужчина заявил в полицию об угоне машины с двумя малолетними детьми четырех и восьми лет, передает Telegram-канал Baza. Позже выяснилось, что он просто забыл, где припарковался.

Житель ТиНАО сообщил об угоне в полицию днем 8 мая. Стражи правопорядка выехали на место происшествия и обнаружили машину с детьми с другой стороны леса. С детьми все в порядке.

Ранее в Москве молодой человек украл автомобиль Lamborghini, стоявший на эвакуаторе. Вор прокрался через охрану, показав поддельные документы, загнал эвакуатор и увез иномарку. 38-летний владелец машины обратился в полицию, и через несколько часов угонщика задержали в ТЦ на Хорошевском шоссе. Саму машину нашли в Московской области.

Угонщику грозит возбуждение дела по части 4 ст. 158 УК РФ — кража в особо крупном размере. Мужчина может получить в таком случае до 10 лет тюрьмы.

В апреле житель Новошахтинска Ростовской области обратился в полицию с заведомо ложным заявлением об угоне автомобиля. В ходе допроса выяснилось, что мужчина просто перегнал машину к знакомому, жившему в селе, а к правоохранителям обратился, чтобы не выплачивать заем.