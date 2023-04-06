Ростовчанин угнал собственный автомобиль, чтобы не выплачивать займ Угнавшего собственный автомобиль ростовчанина приговорили к штрафу

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Житель Новохаштинска Ростовской области обратился в полицию с заведомо ложным заявлением об угоне автомобиля. В ходе допроса выяснилось, что мужчина просто перегнал машину к знакомому, жившему в селе, а к правоохранителям обратился, чтобы не выплачивать займ. Заместитель прокурора Новошахтинска Ирина Поклад рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что по факту произошедшего возбудили уголовное дело, а «пострадавшего» приговорили к выплате штрафа в пользу государства в размере 10 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», — рассказала Поклад.

Свой план мужчина придумал после того, как остался без работы. На это его подтолкнул невыплаченный кредит за новую машину, которую впоследствии подозреваемый и спрячет у знакомого.

После того, как мужчина перегнал автомобиль в соседнее село и рассказал другу, что уезжает на заработки, он вернулся в Новохаштинск, где обратился в полицию. Он рассказал, какими маршрутами ездил, но оперативники проверили по базе «Паутина» показания заявителя. Тогда он и стал главным подозреваемым в угоне собственного автомобиля. Долго врать у мужчины не получилось — он начал путаться в показаниях и во всем сознался, объяснив, что в случае угона автомобиля страховая компания должна была выплатить полную компенсацию.

Подросток в Улан-Удэ ранее рано утром угнал у родственницы машину и отправился кататься по городу. По данным полиции, 16-летний молодой человек в итоге не справился с управлением, устроил тройное ДТП и сбил ребенка, находившегося на автобусной остановке.