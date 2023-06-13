Российских водителей предложили наказывать за «лекарственное опьянение» В Госдуму внесли проект о наказании за езду в состоянии «лекарственного опьянения»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, распространяющий административное наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения на водителей, подвергшихся так называемому лекарственному опьянению. Документ размещен в думской электронной базе. Проект предусматривает, что перечень лекарственных препаратов, запрещенных к употреблению за рулем, будет установлен правительством.

Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и ч. 3 ст. 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае, <...> если по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме освидетельствованного лица были обнаружены вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам, — говорится в документе.

Указанная в тексте статья предполагает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на управление транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) разработали препарат, который позволяет снять симптомы опьянения, сохранить трезвость мышления и оставаться в тонусе во время вечеринки. Средство представляет собой биологически активную добавку к пище, оно не содержит лекарств.

При этом психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил, что мире не существует добавки, которая уменьшала бы всасывание алкоголя. По его словам, спиртное попадет сначала в печень, а потом в мозг и вызовет опьянение. Специалист сомневается, что пищевые добавки снимут симптомы алкогольного опьянения.