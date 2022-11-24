«Трешка» до праздников: есть ли будущее у возрожденного «Москвича» NEWS.ru познакомился с первыми собранными «Москвичами» и выяснил, чем они лучше китайского оригинала производства JAC

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Презентация автомобиля «Москвич 3»

16 мая Renault ушел из России, а Сергей Собянин объявил о возрождении завода «Москвич» на месте сборки французских кроссоверов. 23 ноября первые товарные автомобили «Москвич 3» были представлены публике. NEWS.ru побывал на запуске производства в Печатниках.

Организовать автомобильное производство за полгода — задача архисложная. Как признаются сотрудники новопровозглашенного МАЗ (Московского автомобильного завода) «Москвич», поначалу они и сами не верили, что к концу года получится сдержать обещание мэра и выпустить готовые машины, пускай и собранные по крупноузловому (отверточному) методу. Получилось. Полноценным этот старт назвать можно только с натяжкой: будет собрано всего 600 кроссоверов «Москвич 3», причем треть из них должна быть на электротяге.

На мероприятии 23 ноября снова рассказали, что крупноузловая сборка — это только начало. Далее, уже в следующем году, будет организована мелкоузловая сборка и начата локализация. Сначала доля российских компонентов будет минимальна, но и этому есть концептуальное оправдание: задачей-максимум коллектив «Москвича» называет разработку собственной полностью электрической модели.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Презентация автомобиля «Москвич 3»

Тот, кого нельзя называть

Главным технологическим партнером «Москвича» назначен КамАЗ. Челнинцы уже давно и плодотворно сотрудничают с китайским JAC, соответственно, с первой недели поползли слухи, что на «Москвиче» организуют сборку легковушек JAC. Сотрудники отрицали это до последнего момента, однако опубликованные на прошлой неделе данные Росстандарта раскрыли карты чуть раньше срока: таки да, будут «дособирать» JAC JS4 в двух версиях — с ДВС и с электромотором.

Любопытно, что даже во время презентации название прототипа — JAC JS4 — не прозвучало ни разу. Производителя машинокомплектов называли «наш восточный партнер» и никак иначе. Очевидно, пока нет ясности, как «развести» продукцию московского автозавода и оригинальные кроссоверы JAC из КНР, которые уже начали завозить в Россию. С этим связан еще один любопытный факт: презентация модели JS4 для российского рынка должна была пройти в онлайн-формате 28 октября, но в последний момент, буквально за пару часов до объявленного старта трансляции все отменили. При этом «живые» автомобили на тот момент уже поступили к дилерам, и даже сейчас, спустя почти месяц их можно найти в продаже.

На церемонии открытия показали исключительно бензиновые версии в двух вариантах — с шестиступенчатой «механикой» и с вариатором. Вся оптика — светодиодная. Рейлинги — в базовой комплектации, как и легкосплавные 17-дюймовые диски. Привод, увы, только передний. Про электроверсию «Москвич 3е» — ни слова. Впрочем, NEWS.ru удалось кое-что выяснить и про нее, но об этом чуть позже.

Теперь у нас официально есть две версии одной модели, под разными названиями. На вопрос, какие между ними отличия, кроме шильдика, сотрудники «Москвича» гордо отмечают, что для столичной версии мощность 1,5-литрового двигателя доведена до 150 л. с., тогда как китайские версии JS4 поставляются с тем же мотором, но мощностью 136 л. с. При этом обе модификации официально можно заправлять 92-м бензином, что, несомненно, оценят многие водители.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Презентация автомобиля «Москвич 3»

Плоть от плоти

На мероприятии выставили колонну готовых белоснежных «трёшек», чтобы приглашенная пресса могла пощупать, понюхать и послушать. Принципиальное отличие этого показа от многих аналогичных мероприятий состояло в том, что с машин не сняли транспортировочную пленку и забыли убрать из салона ключи. Этим незамедлительно воспользовались журналисты, начав заводить то одну, то другую машину. Ездить, к счастью, никто не пытался, но оценить работу мультимедийной системы, например, получилось: экран большой, графика приятная, перевод с китайского, скажем так, приемлемый. Протоколы для подключения смартфонов имеются.

Полное описание автомобиля оставим до тест-драйва, который, несомненно, рано или поздно воспоследует. Пока же осмелимся сказать, что обстоятельства для «Москвича» сложились благоприятно и автомобиль, с которого начинается история возрожденной марки, производит крайне приятное впечатление. Места в салоне немало: за двухметровым водителем легко разместился не менее нестандартный коллега. Салон скомпонован грамотно. Этакое среднее арифметическое из всех кроссоверов аналогичного типоразмера. Да, поразить пока русско-китайскому изделию избалованного корейскими «Кретами» и чешскими «Кароками» нечем. Но и разочаровать не должно. Нормальный современный автомобиль.

Продажи обещают организовать уже в декабре. Сначала откроют дилерский центр в Москве, регионы подтянутся сразу после Нового года. Цены пока не озвучивают. Для ориентира, хорошо оснащенный JAC JS4 с 1,5-литровым 136-сильным турбомотором и вариатором можно приобрести за 2,2 миллиона рублей. «Москвич 3» точно не будет дороже, а вот получится ли у столичного менеджмента демпинговать и предложить более выгодную цену при сопоставимой комплектации — вопрос. Высока вероятность, что новый московский кроссовер «подгонят» под требования льготных госпрограмм: для этого цена не должна превышать 2 млн рублей. Прецеденты, когда иномарки включают в госпрограммы, уже есть — Haval Jolion.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Презентация автомобиля «Москвич 3»

Полчаса мощности

Электрическую версию «Москвич 3е» пока не показали и даже в презентации не упомянули. Ранее и гендиректор МАЗ «Москвич» Дмитрий Пронин, и Сергей Собянин неоднократно заявляли, что электромобили тоже будут произведены в первой партии, до наступления 2023 года, в количестве 200 штук.

На данный момент о «3е» уже известно немало, правда, технические данные, упоминаемые в СМИ, нуждаются в некотором пояснении. Заявленная мощность электромотора — всего 68 л. с. Мало кто знает, что в сертификационных документах указана так называемая постоянная мощность, которую электромотор способен выдавать непрерывно не менее 30 минут. Есть и другое понятие — мощность пиковая. И с этим у «Москвича 3е» все в порядке: она составляет около 196 л. с., что для компактного кроссовера более чем достаточно. Как говорят сотрудники «Москвича», едет такой кроссовер «очень бодро, явно веселее бензинового».

Батарея емкостью 67 кВт/ч должна обеспечивать до 410 км пробега по циклу WLTP. Любые лабораторные испытания далеки от реальной эксплуатации, но система измерений по протоколу WLTP считается наиболее объективной. Значит, будущие водители «Москвича 3е» могут рассчитывать, что летом реальный пробег на одном заряде составит около 350 км, зимой — порядка 250. Это все, что удалось выяснить про модификацию с нулевым выхлопом.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Презентация автомобиля «Москвич 3»

Задача-максимум

К концу 2024 года МАЗ «Москвич» должен разработать свой электромобиль на новой платформе. Главный технологический партнер, КамАЗ, также готовит проект собственного электрокара. Уже объявлено, что в проект включился Росатом. Казалось бы, логично ожидать, что разработанный камазовцами аппарат по отработанной методике просто переименуют в «Москвич», но, как нам сообщил один из сотрудников, столичный завод уже начал работы над собственной платформой, которая не имеет ничего общего с камазовской. Если верить этому, к 2025 году в России должны освоить выпуск уже двух разных электромобилей.

Планы на 2023 год наполеоновские: 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч — электрические. За 2024 год тиражи должны удвоиться. О серьезности намерений, по идее, говорит и обещанный мэром логистический центр «Южный порт», который должен быть построен к концу 2024 года по соседству с заводом.

Итоги подводить рано. Пока есть вера, что этот проект будет реализован: столичное правительство бросило на возрождение «Москвича» все ресурсы. Вся команда разработчиков Renault переведена на новый проект, никто не уволен. Эти люди уже показали, на что способны, разработав локализованные Kaptur и Duster, которые похожи на европейские версии только внешне, а под нарисованными французами кузовами скрывались агрегаты от Renault Logan. Кросс-купе Arkana и вовсе было создано практически с нуля: версия для рынков Европы появилась спустя два года после российской.