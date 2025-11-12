Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 15:02

Эксперт рассказал, как нельзя покупать автомобили в 2025 году

Автоэксперт Баканов: самая опасная схема покупки авто — через доверенность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Покупая автомобиль нужно обязательно оформлять полноценный договор купли-продажи и прописывать там его реальную стоимость, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его мнению, покупать автомобиль по доверенности – это очень большой риск.

Никаких генеральных доверенностей. Не совершайте этой ошибки. Сейчас на рынке есть машины, которые были, например, временно ввезены гражданами Казахстана. Изначально они были на казахских номерах. И я встречал объявления о продаже таких машин продают по доверенности. Продавец обычно обещает, что можно пойти и поставить ее на учет. Но уже в ГИБДД вы узнаете, что утильсбор не уплачен. И такую машину на учет просто не поставят. Придется самому платить полный утильсбор, — пояснил Баканов.

Эксперт напомнил, что сейчас много машин ввозится в Россию физическими лицами, которые платят льготный утилизационный сбор. Но льготный утильсбор можно платить только в том случае, если после ввоза автомобиля на территорию страны покупатель пользовался им в течение года. Если же продать авто раньше, то ФТС может потребовать доплаты до коммерческих ставок. А это может быть несколько сотен тысяч рублей и даже миллионы.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин раскрыл причины повышения утильсбора. По его словам, это позволит «загнать» китайские компании на российские заводы.

Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
