АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о подорожании моделей Lada АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о подорожании моделей Lada с 1 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В АвтоВАЗе не подтвердили информацию о подорожании ряда моделей автомобилей Lada с 1 марта, которая ранее появилась в Сети со ссылкой на соответствующий документ. Представитель пресс-службы автоконцерна в беседе с NEWS.ru назвал это слухами, заявив, что в компании пока не комментируют эти сообщения. Согласно опубликованному документу, повышение цен на разные модели Lada может составить от 16 000 до 40 000 рублей.

Если это и вправду случится, то мы 1-го [марта] что-нибудь скажем. Пока АвтоВАЗ не комментирует слухи, — сообщил представитель автоконцерна.

В пресс-службе АвтоВАЗа добавили, что не знают о происхождении документа, опубликованного в Сети.

Документ за подписью руководителя продуктового маркетинга АвтоВАЗа Сергея Корниенко, якобы направленный руководителям дилерских центров Lada, ранее опубликовали в паблике «Купи-Ладу „Автосалон в Тольятти“» в соцсети «ВКонтакте». В документе говорится, с 1 марта 2023 года будут изменены рекомендуемые розничные цены на все поставленные дилерам и неоплаченные автомобили Lada. По информации паблика, цена на Lada Niva Travel вырастет на 16 000 рублей, на трехдверную Lada Niva Legend — на 21 000 рублей, на Lada Granta с кондиционером — на 20 000 рублей, на Lada Granta Drive Active с кондиционером — на 23 000 рублей, а Lada Granta с ручным управлением подорожает на 40 000 рублей.