АвтоВАЗ намерен вернуть в производство Lada Largus в 2023 году

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

АвтоВАЗ намерен продолжить производить Lada Largus на тольяттинском заводе в 2023 году, заявил глава компании Максим Соколов в ходе заседания Комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению. Он добавил, что эта модель является одной из самых высоко локализованных среди моделей семейства, передает РИА Новости.

В планах следующего года — возобновление производства Largus. Причем не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и уже с электрической силовой установкой. Мы презентовали этот проект в Ижевске, уже есть первые прототипы, в следующем году подтверждаем возможность производства создания первой опытной партии, — сказал Соколов.

Производство Largus с апреля этого года часто останавливалось по причине дефицита комплектующих, который, в свою очередь, был связан с проблемами с логистической сфере. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле, партия рассчитана на 1800 автомобилей.

Ранее сотрудники АвтоВАЗа начали тестировать электрическую версию автомобиля Lada Largus. Сам завод анонсировал производство электрокара еще в августе. Первый прототип был привезен на полигон возле Сосновки.

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров допустил возможность выпуска на заводе «Москвич» гибридных автомобилей или их электроверсии до конца года. По его словам, Минпромторг ожидает выпуска первых электромобилей под брендом Evolute на липецком «Моторинвесте» в III квартале этого года.