АвтоВАЗ приступил к тестированию электрической версии Lada Largus

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты АвтоВАЗа начали тестировать электрическую версию автомобиля Lada Largus, сообщили журналисты Avtograd News на странице издания во «ВКонтакте». Сам завод анонсировал производство электрокара еще в августе. Первый прототип был привезен на полигон возле Сосновки.

На автополигон АвтоВАЗа возле села Сосновка привезли первый прототип электрического автомобиля LARGUS, собранного в Центре инжиниринга. Для проведения цикла различных тестов. Начало положено, — пишет издание.

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров допустил возможность выпуска на заводе «Москвич» гибридных автомобилей или их электроверсии до конца года. По его словам, Минпромторг ожидает выпуска первых электромобилей под брендом Evolute на липецком «Моторинвесте» в III квартале этого года.

Как стало известно ранее, российские специалисты изобрели технологию, позволяющую беспилотному автотранспорту ориентироваться в пространстве даже при отсутствии классического GPS-сигнала или ГЛОНАСС. Об этом прессе рассказали в АНО «Платформа НТИ». В настоящее время система тестируется в индустриальной логистике. По словам разработчиков, новинка позволяет автомобилю во время первого проезда «рассматривать» окружающие здания и предметы и «запоминать» маршрут, проходя его в результате без помощи водителя.