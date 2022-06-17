В Минпромторге рассказали, когда стартует производство на «Москвиче» Глава Минпромторга Мантуров: производство на заводе «москвич» стартует к концу 2022 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Территория завода ЗАО «Рено Россия» в Москве. Московский автомобильный завод

Производство на заводе «Москвич» начнется до конца текущего года, заявил в ходе ПМЭФ-2022 глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также допустил возможность выпуска гибридных автомобилей или их электроверсии до конца года, передает РИА Новости.

По его словам Минпромторг ожидает выпуска первых электромобилей на липецком «Моторинвесте» в III квартале этого года.

Мы вчера у президента согласовали одну из мер поддержки — это компенсация скидки на поставку данного вида продукции (электротранспорта) в объеме 2,6 млрд рублей на текущий год. Мы ждем выхода уже готовой продукции на «Моторинвесте» — это липецкое предприятие — в III квартале текущего года, — сказал Мантуров.

Ранее Мантуров заявил, что АвтоВАЗ нарастит производство к 2024 году до 800 тысяч машин в год. В частности, это касается производства аутентичной российской платформы Renault, которая ранее была заморожена в рамках партнёрства.