Автоэксперт рассказал, как повлияет отключение функции удаленного доступа Автоэксперт Хайцеэр: на россиянах никак не отразится отключение функции удаленного доступа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа автомобилей Mercedes-Benz

Отключение функции удаленного доступа для пользователей из России никак не отразится на водителях, считает вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что это дополнительная функция, которая не использовалась достаточно активно российскими автомобилистами.

Все это пройдет в общем и целом легко. Во-первых, это сервисная, дополнительная функция. Если вы откроете договор купли-продажи, вы вряд ли найдете в списке гарантированно предоставленных услуг эту подписку, — пояснил эксперт.

Хайцеэр заявил, что пока о полном отключении заговорили только производители Mercedes. Он отметил, что остальные бренды продолжат поддерживать эту функцию на уже проданных автомобилях, но не будут устанавливать на новые. Эксперт уточнил, что в основном это доставит дискомфорт владельцам автомобилей сегмента премиум.

По словам автоэксперта, для обновления сервисных программ придется искать взломанные приложения, которые будут появляться с опозданием. Он также уверен, что навряд ли по поводу этого автомобилисты будут предъявлять претензии компаниям. Он уточнил, что будет сложно установить приложение на новое устройство, но здесь произойдет такая же ситуация, как с санкционными банками.

Глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов ранее предложил создать проект «Народный автомобиль» для решения проблем российского рынка. По его словам, созданная в рамках проекта машина будет отвечать современным базовым требованиям по безопасности и комфорту, а ее стоимость не будет превышать 500 тысяч рублей.