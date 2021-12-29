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Умер шестикратный победитель ралли «Дакар»

После болезни скончался шестикратный победитель ралли «Дакар» Лопрайс
16:27, 30 декабря 2021
Умер шестикратный победитель ралли «Дакар» Карел Лопрайс Фото: Dan Krzywon/CTK/Global Look Press
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На 74-м году жизни скончался легендарный гонщик, шестикратный победитель ралли «Дакар» Карел Лопрайс, сообщил в Instagram племянник спортсмена Алеш Лопрайс. Он отметил, что в последнее время пилот болел. Каким именно недугом страдал гонщик, не уточняется. 

В возрасте 73 лет после непродолжительной болезни нас покинул человек, который обычно был немногословен и очень редко говорил о себе. Однако своими поступками, достижениями, поведением, манерой поведения, отношением к жизни и своей фирменной застенчивой улыбкой он завоевал уважение, почтение и сердца нескольких поколений своих коллег, соперников, поклонников автоспорта и широкой публики, — написал племянник гонщика. 

Чешский пилот Лопрайс представлял команду Tatra в классе грузовиков. Впервые он выиграл ралли «Дакар» в 1988 году, а впоследствии ещё пять раз повторил достижение. В последний раз он стал первым в 2001 году, опередив японца Юсимасу Сугавару на Hino и Петера Райфа на MAN.

В последний раз Лопрайс принимал участие в марафоне в 2006 году, но не смог добраться до финиша. Тогда победу одержал экипаж Владимира Чагина из команды КамАЗ.

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет ушёл из жизни бывший нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Валерий Фоменков. Последние годы прославленный спортсмен страдал от болезни, при этом само заболевание не называется. 

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