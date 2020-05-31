Спринтерские гонки могут заменить квалификации на двух Гран-при «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/d2eb826c-a340-11ea-a217-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Global Look Press

Спринтерские гонки с реверсивной стартовой решётки могут пройти вместо квалификаций на этапах Гран-при «Формулы-1» в Австрии и Великобритании.

Владелец «Формулы-1» компания Liberty Media на встрече с Международной автомобильной федерацией (FIA) и командами предложила провести короткую гонку с реверсивным стартом вместо квалификации. В такой гонке команды будут стартовать в порядке, обратном своему положению в чемпионате. По итогам заезда будет сформирована стартовая решётка воскресной гонки, сообщает The Race.

Liberty Media планирует поэкспериментировать с форматом проведения гоночного уик-энда благодаря тому, что в Австрии и Великобритании пройдут по два Гран-при. Таким образом можно будет сравнить два старта. Идея воплотится, если её поддержат все десять команд «Формулы-1».

Гран-при Австрии должно состояться 3–5 июля, открыв сезон-2020 «Формулы-1».

Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний, писал NEWS.ru.

Также сообщалось, что правительство региона Валлония, где расположен автодром, разрешило провести Гран-при Бельгии в рамках чемпионата мира «Формулы-1» 30 августа.