Севастьянов одержал победу в зимних трековых гонках на московском ипподроме

https://static.news.ru/photo/cf215986-7757-11eb-80f3-96000091f725_660.jpg Андрей Севастьянов Фото: sevastyanov_83/instagram.com

Руководитель гоночной команды B-Tuning Pro Racing Team Андрей Севастьянов, проводящий свой первый сезон в зимних гонках, одержал победу в классе 1600 на автомобильном фестивале «Кросс-ипподром» на Центральном московском ипподроме.

В квалификации Севастьянов установил лучшее время не только в своём классе, но и среди всех участников соревнования, а затем выиграл и оба гоночных заезда. В зачёте автомобилей «Волга» победу одержал Руслан Толоконников, в классе Legends Андрей Чеботарев, в классе багги — Бойко Андрей.

Формат соревнований отличался от обычных трековых гонок. Важное значение имело квалификационное время, потому что на старте машины расставлялись в несколько рядов, а не в одну линию, а результат дня формировался по итогам всего двух заездов, а не шести. Кроме того, гонки проводились по укатанному снегу и на шинах с более коротким шипом, говорится в сообщении пресс-службы B-Tuning Pro Racing Team.

Ранее российская гоночная команда G-Drive Racing второй год подряд выиграла чемпионат Азиатской серии Ле-Ман, гарантировав себе участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», писал NEWS.ru.