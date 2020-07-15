Руководство «Формулы-1» уверено, что у гонщиков обнаружат коронавирус

https://static.news.ru/photo/3a1f15e6-c6ac-11ea-9e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил о необходимости быть готовым к случаям заражения коронавирусом участниками «королевских гонок».

Удивительно, что нам удалось пройти весь уик-энд во второй раз подряд с отрицательными результатами у всех. Будут положительные тесты, я уверен в этом. Когда мы получим их, мы должны убедиться, что имеем дело с ними правильным и надлежащим образом, чтобы минимизировать влияние, которое они оказывают на «Формулу-1», — цитирует Брауна ESPN.

«Форумула-1» провела два этапа сезона-2020 в Австрии без единого случая корнавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон победил в гонке на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место, заработав тем самым первое очко в личном зачёте. Напарник россиянина Пьер Гасли финишировал на 15-м месте.