Квят заработал первые очки в сезоне в гонке Гран-при Штирии

https://static.news.ru/photo/f10a2e54-c44e-11ea-b660-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон победил в гонке на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия).

Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место, заработав тем самым первое очко в личном зачёте. Напарник россиянина Пьер Гасли финишировал на 15-м месте.

На самом старте гонки столкнулись пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Из-за повреждений, полученных в аварии, они не смогли продолжить гонку.

Ранее сообщалось, что британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Карлос Сайнс из «Макларена». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят будет стартовать в гонке с 14-го места, его партнёр по команде Пьер Гасли стал в квалификации восьмым, писал NEWS.ru.